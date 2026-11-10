Nmecha äußert sich zu umstrittener Kronen-Geste beim BVB

Nmecha erklärt seine umstrittene Kronen-Geste nach Kritik an der Glaubensgemeinschaft Ballers in God, während der BVB eine klare Distanzierung fordert.

Der Mittelfeldspieler Nmecha von Borussia Dortmund hat sich nach wochenlangen Forderungen öffentlich zu seiner umstrittenen Kronen-Geste geäußert. Der Profi meldete sich am späten Montagabend mit einem Beitrag auf Instagram zu Wort, der 24 Stunden lang sichtbar war. Die Debatte um den Torjubel hatte im vergangenen Sommer während der Weltmeisterschaft begonnen.

Auslöser der neuen Zuspitzung war die Forderung der Fan- und Förderabteilung des BVB, der Spieler solle sich klar von evangelikalen Netzwerken distanzieren. Der Jubel gilt laut Recherchen des ARD-Magazins Monitor als Kampagnen-Symbol der Glaubensgemeinschaft Ballers in God, die dem Bericht zufolge in Teilen homophob und queerfeindlich ist.

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Kronen-Geste und Vorwürfe rund um Ballers In God

Die Kronen-Geste von Nmecha steht im Zentrum der Kritik, weil sie als Erkennungszeichen einer Kampagne gilt. Die Vorwürfe betreffen nicht den Torjubel als Geste allein, sondern das Umfeld der Organisation, die hinter dem Symbol steht.

Nach Darstellung der Recherchen von Monitor vertritt Ballers In God Positionen, die in Teilen als homophob und queerfeindlich einzuordnen sind. Diese Einordnung stammt aus den Recherchen des Magazins und ist nicht durch eine eigene Stellungnahme des Spielers bestätigt.

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Der BVB hatte seit vergangenem Sonntag deutlich gemacht, dass die Debatte eine neue Dimension erreicht habe. Die Fan- und Förderabteilung verlangte eine klare Distanzierung von evangelikalen Netzwerken, was den Druck auf den Spieler erhöhte.

Nmechas Statement und die Reaktion von Rudi Völler

Nmecha wies in seinem Instagram-Beitrag darauf hin, dass seine Geste nicht dazu gedacht sei, sich selbst oder eine Organisation in den Vordergrund zu stellen. Er schrieb auf Englisch, dass er seine Krone vor dem bald wiederkehrenden König niederlegen und auf Jesus hinweisen wolle.

In seinem Statement betonte der Spieler, seine Botschaft sei niemals darauf ausgerichtet gewesen, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass zu fördern. Als Christ vertrete er eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen, unabhängig von Herkunft, Glauben oder Weltanschauung.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) äußerte sich im Sportpodcast Kerners 11 bei Moderator Johannes B. Kerner (61). Völler verwies auf die Religions- und Glaubensfreiheit und sagte, jeder könne seinen Glauben für sich selbst ein Stück weit ausleben. Zugleich kündigte er an, mit Nmecha erneut über das Thema zu sprechen, weil es nun öffentlich geworden sei.

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Offene Fragen für Borussia Dortmund und den DFB

Offen bleibt vor allem, ob Nmecha künftig auf den umstrittenen Jubel verzichten wird. Eine verbindliche Zusage dazu lässt sich aus seinem Beitrag und den bisherigen Äußerungen nicht ableiten.

Völler betonte im Podcast, dass bei einem solchen Thema zunächst genau verstanden werden müsse, worum es gehe. Nach seinen Worten muss zudem der Ablauf vieler Dinge gewährleistet sein, bevor eine abschließende Bewertung möglich ist.

Ein ausführliches Interview, in dem Nmecha auf Nachfragen eingeht und die Thematik einordnet, hat der Spieler bisher nicht gegeben. Eine Anfrage der Bild-Zeitung blieb von ihm bislang unbeantwortet, sodass die Position des Profis nach wie vor vor allem aus seinem Instagram-Statement hervorgeht.