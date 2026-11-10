Nmecha-Gespräch mit Klopp und Völler: Klare Botschaft zum Kronen-Jubel

Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler haben mit Felix Nmecha gesprochen. Borussia Dortmund fordert den Verzicht auf den umstrittenen Jubel.

Nach dem Kronen-Jubel von Felix Nmecha (26) haben Bundestrainer Jürgen Klopp (59) und Sportdirektor Rudi Völler (66) das angekündigte Gespräch mit dem Nationalspieler geführt. Laut BILD-Informationen fand die Unterredung am Montag nach der Anreise zum DFB-Camp in Herzogenaurach statt, und die beiden Verantwortlichen machten dabei eine klare Ansage.

Im Mittelpunkt steht eine Geste, die seit der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer für Kontroversen sorgt. Der Mittelfeldspieler musste sich nach dem Jubel in den vergangenen Tagen erneut mit Fragen zu seiner Glaubensausrichtung auseinandersetzen.

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Felix Nmecha und die Forderung des DFB-Trainerteams

Klopp und Völler haben Nmecha nach Informationen von BILD unmissverständlich signalisiert, unter welchen Bedingungen sie sich öffentlich hinter ihn stellen. Sollten sie sich in der Diskussion mit voller Überzeugung vor den Spieler stellen, müsse Nmecha im Gegenzug glaubhaft darlegen, dass er nicht hinter falschen Werten steht.

Nmecha hatte sich zuvor in einem Instagram-Beitrag geäußert, der 24 Stunden sichtbar war. Darin schrieb der Mittelfeldspieler auf Englisch, dass er mit seinem Jubel weder sich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen wolle. Vielmehr gehe es ihm darum, seine Krone vor dem bald wiederkehrenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen, auf seine Hoffnung und seine Stärke.

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Die Aussagen des Spielers reichen für das Trainerteam offenbar noch nicht aus. Entscheidend ist, ob Nmecha seine Haltung nicht nur in einem Post formuliert, sondern auch im direkten Austausch überzeugend belegt.

Borussia Dortmund verlangt Verzicht auf den Jubel

Borussia Dortmund hat den Ton ebenfalls verschärft. Laut BILD-Informationen kündigte BVB-Präsident und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke (67) am Montagabend auf einer Mitgliederversammlung der Fan- und Förderabteilung an, dass man Nmecha auffordern werde, den umstrittenen Jubel künftig zu unterlassen.

Nach Einschätzung der Verantwortlichen wird Nmecha dieser Bitte wohl nachkommen und den Kronen-Jubel ab sofort nicht mehr zeigen. Watzke soll zudem wiederholt persönlich mit dem Spieler über das komplexe Thema gesprochen haben.

Der Verein erwartet darüber hinaus, dass die Ballers in God (BiG) künftig darauf verzichten, Nmecha als Botschafter im BVB-Trikot auf ihren Kanälen zu präsentieren. Sollte das Netzwerk dieser Forderung nicht nachkommen, erwägen Watzke und seine Mitstreiter nach BILD-Informationen rechtliche Schritte.

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In einer Stellungnahme betonte die Gruppierung, dass sie ihre Hoffnung nicht nur teilen, sondern allen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen wolle, auch jenen, die den eigenen Glauben nicht teilen. Ziel sei es immer gewesen und werde es immer sein, Menschen mit Gnade und Liebe auf Jesus hinzuweisen.

Hintergrund zum Kronen-Jubel von Nmecha

Der Kronen-Jubel gilt nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor als Kampagnen-Symbol für die Glaubensgemeinschaft Ballers in God. Den Recherchen zufolge ist die Gruppe in Teilen homophob und queerfeindlich.

Seit vergangenem Sonntag hat die Debatte nach Angaben aus dem Umfeld des BVB eine neue Dimension erreicht. Die Fan- und Förderabteilung des Vereins hatte damals eine klare Distanzierung von evangelikalen Netzwerken gefordert.

Offen bleibt, ob Nmecha künftig tatsächlich auf den umstrittenen Jubel verzichtet oder ob er sich durch den Post sogar darin bestärkt sieht, ihn weiterhin zu zelebrieren. Ein ausführliches Interview, in dem er auf Nachfragen eingehen und das Thema einordnen würde, hat der Spieler bislang nicht gegeben. Eine Anfrage von BILD blieb bislang unbeantwortet.