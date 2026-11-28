Riesenüberraschung beim Weltcup-Riesenslalom in Killington/USA: Die bisher kaum in Erscheinung getretene Jana Fritz belegt einen starken sechsten Platz und lässt beim Sieg von Alice Robinson nicht nur Emma Aicher und Lena Dürr hinter sich.

Ist in Killington im US-Bundesstaat Vermont ein neuer Stern am Alpin-Himmel aufgegangen? Mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang fuhr die erst 20-jährige Jana Fritz trotz dichtem Nebel und schlechter Sicht allen Topfahrerinnen davon und verbesserte sich vom 28.

Rang nach dem ersten Lauf noch auf Rang sechs, was die Qualifikation für die WM in Crans-Montana bedeutet. Der Sieg ging ebenso überraschend an Alice Robinson. Die Neuseeländerin - beim Weltcupauftakt in Sölden "nur" Achte - fing als Zweitplatzierte des ersten Durchgangs noch Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin ab, die ihren 111. Weltcup-Triumph um 0,11 Sekunden verpasste.

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Mit Paula Moltzan schaffte es eine weitere US-Amerikanerin aufs Podest , was die euphorischen Fans im Zielraum dennoch wie einen Doppelsieg feierten. Für Robinson war es der achte Weltcupsieg. Sieben davon gelangen ihr in ihrer Paradedisziplin, dem Riesenslalom. Die Entdeckung des Weltcups in Killington war aber eine Deutsche.