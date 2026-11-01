No Nut November: Ergebnisse der ersten wissenschaftlichen Studie

Die erste Untersuchung zu No Nut November zeigt: Abstinenz verändert Lust oder Funktion nicht. Nur 114 von 435 Personen blieben bis zum Ende.

Im November steht für viele Menschen eine besondere Herausforderung an, die im Internet unter dem Begriff No Nut November bekannt ist. Bei dieser freiwilligen Abstinenz verzichten Teilnehmer auf Masturbation, manche auch auf Sex und Pornos, um bis zum Ende des Monats durchzuhalten. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung, die 2025 im Journal of Sexual Medicine veröffentlicht wurde, liefert erstmals empirische Daten dazu, ob diese Praxis körperliche oder psychische Auswirkungen hat.

Forschungsergebnisse zur Selbstkontrolle

Diese Internet-Challenge hat sich von einem anfänglichen Scherz zu einem globalen Phänomen entwickelt, das jedes Jahr im November Millionen von Teilnehmern weltweit begleitet. Während die einen nur die Selbstbefriedigung streichen, verzichten andere auf jeden sexuellen Höhepunkt, wobei ein festes Regelwerk fehlt. Wer am ersten Novemberabend noch Sex hat, ist laut der flexiblen Definitionen der Community nicht automatisch ausgeschlossen, solange er seine persönlichen Regeln einhält. Die wissenschaftliche Studie nahm 435 Personen in die erste Befragung auf, um ihre Gewohnheiten und Motivationen zu analysieren.

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Keine Wunderwirkungen oder Schäden

Die Ergebnisse der Forschung zeigen, dass die Abstinenz weder die Lust, die Erregung noch das sexuelle Vergnügen signifikant verändert. Auch berichteten die Teilnehmer keine Verbesserungen oder Verschlechterungen von möglichen Funktionsstörungen durch den Verzicht. Im Gegensatz zu vielen im Internet verbreiteten Behauptungen über positive Transformationen oder Detox-Effekte sind diese Wunderwirkungen also nicht wissenschaftlich belegt. Für den Körper ergeben sich in der Regel auch keine negativen Folgen, was die medizinische Unbedenklichkeit der kurzen Phase unterstreicht.

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Auswertung der Teilnehmerzahlen

Nach Ablauf des November nahmen nur noch 114 Personen an der zweiten Befragung teil, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zur ersten Runde darstellt. Dies verdeutlicht, wie schwierig die vollständige Durchhaltung der Challenge für die Mehrheit der Interessenten sein kann. Viele参与者 beichten online vorzeitig über ihr Scheitern, was zeigt, dass die Disziplin oft schwerer zu halten ist als angenommen. Die Studie bestätigt zudem, dass die Teilnahme oft als Gelegenheit dient, den eigenen Pornokonsum und die Gewohnheiten zu hinterfragen.

Ausblick auf Dezember und Medien

Memes, Durchhalteparolen und die dokumentierten Erfolge oder Misserfolge der Teilnehmer sind heute fester Bestandteil der digitalen November-Kultur. Obwohl die medizinischen Erwartungen an eine Veränderung der sexuellen Gesundheit enttäuscht wurden, bietet die Phase dennoch Raum für Selbstreflexion. Spätestens am ersten Dezember dürfte bei vielen Teilnehmern Erleichterung aufkommen, wenn sie die Durststrecke hinter sich lassen. Die Forschung macht deutlich, dass No Nut November mehr eine soziale als eine medizinische Herausforderung bleibt, ohne gesundheitliche Risiken oder Nutzen zu bieten.