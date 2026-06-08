No Rest for the Wicked erscheint im Oktober: PlayStation 5 und PC bekommen vollständiges Soulslike

Das Action-RPG No Rest for the Wicked von Moon Studios verlässt den Early Access und erscheint im Oktober für PlayStation 5 und PC. Die Vollversion bringt neue Gebiete, ein Klassensystem,Storyabschluss und Koop mit Crossplay. Ein persönlicher Blick auf ein bereits jetzt herausragendes Spiel.

Sony hat im Rahmen des PlayStation State of Play zahlreiche neue Titel und Updates präsentiert, darunter das lang erwartete Action-RPG No Rest for the Wicked von Moon Studios .

Während viele Zuschauer sich auf Marvel's Wolverine oder God of War konzentrierten, sorgte besonders der Trailer zu No Rest for the Wicked für Aufmerksamkeit. Das Spiel, das bereits seit einiger Zeit im Early Access auf dem PC verfügbar ist, wird im Oktober endlich die vollständige 1.0-Version erhalten. Gleichzeitig erscheint es dann auch für die PlayStation 5. No Rest for the Wicked ist ein Soulslike, das durch seine atemberaubende visuelle Gestaltung und sein forderndes Gameplay überzeugt.

Die Spieler erkunden eine düstere Fantasy-Welt, kämpfen gegen tödliche Gegner und Bosse und sammeln eine Vielzahl von Waffen, Zauberstäben und Spezialattacken. Besonders hervorzuheben ist der Koop-Modus, der bereits in der Early-Access-Version mit bis zu vier Spielern funktioniert und in der Vollversion Crossplay zwischen PC und Konsolen unterstützen wird. Die 1.0-Version wird mehr als 15 Gebiete umfassen, ein Klassensystem einführen, das viele Spielstile erlaubt, die Story abschließen und neue Endgame-Inhalte bieten.

Nach dem Release auf PC und PlayStation 5 planen die Entwickler auch Versionen für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Der Autor des Originaltexts beschreibt, dass er die Early-Access-Version bereits zweimal durchgespielt hat, sowohl alleine als auch mit Freunden im Koop, und sich sehr auf den Oktober freut, um wieder in die Welt von No Rest for the Wicked einzutauchen. Das Spiel besticht durch eine grafische Pracht, die an Gemälde erinnert, und durch kreative, effektreiche Monsterdesigns.

Die Klimaxe des Textes liegt auf der Vorfreude auf die Vollversion und die Möglichkeit, das Spiel erneut zu beginnen





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