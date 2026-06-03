No Rest for the Wicked verlässt im Oktober den Early Access und erscheint auf PS5

Das Soulslike No Rest for the Wicked von Moon Studios erscheint im Oktober als Vollversion für PC und PS5, inklusive neuem Klassensystem, über 15 Gebieten und abgeschlossener Story. Ein Traum für Hardcore-Fans.

Sony hat mit der neuen PlayStation State of Order ordentlich abgeliefert. Während sich viele PS5-Spieler über das brutale Marvel's Wolverine oder das hübsche God of War freuen, hat mich ein ganz anderer Trailer begeistert: No Rest for the Wicked verlässt im Oktober endlich den Early Access und erscheint dann auch auf der PlayStation 5.

Das von Moon Studios entwickelte Soulslike ist schon jetzt ein richtig gutes Spiel. Ich habe die Early-Access-Version bereits zweimal am PC durchgespielt - einmal alleine und einmal im Koop-Modus mit drei Freunden. Auch ohne Klauen in den Händen ist No Rest for the Wicked ein knallhartes Spiel. Bosse und selbst gewöhnliche Gegner sind tödlich und können mehrere Anläufe erfordern.

Mit einer großen Auswahl an Waffen, Zauberstäben und Spezialattacken seid ihr aber auch alles andere als wehrlos. Noch dazu kommt, dass das Action-RPG einfach umwerfend aussieht. Die Hintergründe erinnern an Gemälde und die Feinde sind wunderbar bizarre Monster, die mit effektreichen Attacken besiegt werden wollen. Die 1.0-Version von No Rest for the Wicked erscheint im Oktober zunächst nur auf dem PC und auf der PlayStation 5.

Laut Moon Studios soll aber auch eine Version für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 folgen. Mit der Vollversion soll No Rest for the Wicked mehr als 15 Gebiete umfassen. Zusätzlich sprechen die Entwickler auch von einem Klassensystem, das viel Abwechslung und verschiedene Spielstile erlauben soll. Aktuell gibt es im Spiel gar keine Klassenvorgaben; ihr könnt frei Skills verteilen, wie etwa in Dark Souls.

Gleichzeitig soll mit dem großen Update auch die Story abgeschlossen und neue Endgame-Inhalte ins Spiel gebracht werden. All das sollt ihr auch mit Freunden im Koop-Modus erleben können, inklusive Crossplay zwischen PC und Konsolen. No Rest for the Wicked entführt euch in eine düstere Fantasy-Welt, die von einer mysteriösen Seuche heimgesucht wird. Als Überlebender müsst ihr das Land durchqueren, um die Quelle des Übels zu finden.

Die Spielwelt ist weitläufig und mit Geheimnissen, versteckten Pfaden und tödlichen Fallen gespickt. Jeder Feind, egal ob kleiner Goblin oder riesiger Dämon, erfordert eine durchdachte Kampfstrategie. Das Kampfsystem ist gewohnt anspruchsvoll und belohnt präzise Ausweichmanöver und gut getimte Angriffe. Die Entwickler von Moon Studios haben bereits mit Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps gezeigt, dass sie wunderschöne und emotional packende Spiele erschaffen können.

Nun wagen sie sich an ein härteres Genre und liefern mit dem Frühzugang bereits ein solides Fundament. Ich persönlich freue mich sehr darauf, im Oktober wieder in diese Welt einzutauchen - vielleicht starte ich sogar nochmal einen neuen Anlauf, um alle Geheimnisse zu lüften. Für Fans von herausfordernden Action-Rollenspielen ist No Rest for the Wicked ein Muss





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