NOAA bestätigt wesentliche Übereinstimmung von Deep Sea Minerals Corp. mit US-Regulierungsanforderungen

Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) der USA hat bestätigt, dass das Unternehmen Deep Sea Minerals Corp. in wesentlicher Übereinstimmung mit den geltenden US-Regulierungsanforderungen steht. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein im bundesstaatlichen Prüfverfahren für Explorations- und kommerzielle Gewinnungstätigkeiten in Bezug auf polymetallische Knollen (Manganknollen) in Gebieten jenseits nationaler Hoheitsgewalt.

Die National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ) der USA hat bestätigt, dass das Unternehmen Deep Sea Minerals Corp. in wesentlicher Übereinstimmung mit den geltenden US-Regulierungsanforderungen steht.

Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein im bundesstaatlichen Prüfverfahren für Explorations- und kommerzielle Gewinnungstätigkeiten in Bezug auf polymetallische Knollen (Manganknollen) in Gebieten jenseits nationaler Hoheitsgewalt. Die Tiefsee-Mineralkonzession des Unternehmens erstreckt sich über rund 150.000 km² im Pazifischen Ozean und umfasst mehrere Offshore-Explorationsblöcke. Die polymetallischen Knollen enthalten kritische Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die für die Elektrifizierung, Energieinfrastruktur, Verteidigung und fortschrittliche Fertigungstechnologien von Bedeutung sind.

Die Feststellung stellt keine Genehmigung im Sinne einer Zertifizierung oder Erteilung einer Lizenz oder Bewilligung dar. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der künftigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralassets.

Die Strategie des Unternehmens zielt auf die Identifizierung von Rechtsräumen und geologischen Umgebungen mit potenziellem Zugang zu polymetallischen Knollensystemen ab, die Metalle enthalten, die für Verteidigung, industrielle Fertigung, Infrastruktur für saubere Energien, fortschrittliche Elektronik und KI-bezogene Lieferketten relevant sind. Die NOAA verantwortet die Umsetzung des DSHMRA-Rahmens für US-Unternehmen, die eine Genehmigung für Tiefsee-Mineralaktivitäten anstreben. Die Feststellung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die verantwortungsvolle, wissenschaftlich fundierte Erschließung kritischer Rohstoffvorkommen.

Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und Finanztrends gestützt, von denen sie annimmt, dass sie ihre Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftstätigkeit, Aussichten und Finanzbedürfnisse beeinflussen könnten.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien von Deep Sea Minerals Corp., den potenziellen Erwerb von Rechten zur Exploration oder Gewinnung von Unterwasser-Mineralien, die potenzielle Annahme der Antwort von Deep Sea Minerals Corp. auf den Request for Project Proposal des U.S. Defense Industrial Base Consortium, die Genehmigung zur Einreichung eines endgültigen Short Form Base Shelf Prospectus, der den Vertrieb von Wertpapieren von Deep Sea Minerals Corp. in Höhe von bis zu 50.000.000 USD über 25 Monate qualifiziert, den Abschluss jeglicher zukünftiger Finanzierungen von Deep Sea Minerals Corp. sowie die Notierung an der NASDAQ





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