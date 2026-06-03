Der talentierte Keeper Noah Atubolu will den großen Sprung wagen, aber offenbar liegt ihm kein Angebot vor. In Freiburg droht ihm sogar die Tribüne. Der Hintergrund liegt in den Vertragsgesprächen. Atubolu war über Monate nicht zu einer Verlängerung bereit. Der Sportclub schaffte bereits Fakten und verpflichtete für die vereinsinterne Rekordablösesumme von rund 15 Millionen Euro Backhaus aus Bremen.

Der talentierte Keeper Noah Atubolu will den großen Sprung wagen, aber offenbar liegt ihm kein Angebot vor. In Freiburg droht ihm sogar die Tribüne. Eigentlich wollte Atubolu einen Wechsel zu einem europäischen Top-Klub forcieren, aber nach Informationen von Sport Bild liegt ihm derzeit keine konkrete Anfrage vor.

Auch an den Europa League-Finalisten ist kein Interessent herangetreten. Genau das wäre vor einem Transfer aber nötig, denn Atubolus Vertrag im Breisgau gilt noch bis 2027. Der Hintergrund liegt in den Vertragsgesprächen. Atubolu war über Monate nicht zu einer Verlängerung bereit.

Stattdessen berichtete er seinem Heimatverein von seinen großen Karriere-Aussichten. Der Sportclub schaffte bereits Fakten und verpflichtete für die vereinsinterne Rekordablösesumme von rund 15 Millionen Euro Backhaus aus Bremen - er wird die neue Nummer eins im Breisgau. Als sein Vertreter ist der erfahrene Florian Müller eingeplant. Demnach bleibt für Atubolu maximal noch die Rolle als Nummer drei und Trainingsspieler.

Für den Sport-Club gibt es dabei keinen Kompromiss und kein Zurück. Aus Sicht des Vereins soll sich Atubolu in den Gesprächen wenig respektvoll verhalten haben. Entsprechend groß ist die Enttäuschung über den eigenen Nachwuchsspieler. Freiburg hatte ihn in seiner ersten Bundesliga-Saison 2023/24 nach groben Fehlern bewusst gestützt.

Lange galt Newcastle United als größter Interessent im Atubolu-Poker, ein konkretes Angebot gaben die Engländer allerdings nie ab. Um sportlich nicht auf das Abstellgleis zu geraten, ist Atubolu nun auf einen Domino-Effekt angewiesen. Bewegung könnte es im englischen Torwartmarkt geben. Doch als direkte Nummer eins wird er bei großen Premier League-Teams wie Liverpool und Chelsea wohl noch nicht gesehen.

Der SC Freiburg ist auf eine mögliche Atubolu-Ablöse nicht angewiesen. Zum Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres wies Freiburg ein Eigenkapital von 163,7 Millionen Euro aus. Das geht aus dem aktuellen Finanzreport der Bundesliga hervor. Damit liegt der Verein in dieser Kategorie auf Rang fünf der Liga





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