Noah Codjo-Evora gab sein Debüt für den FC Bayern München. Der Stürmer aus Frankreich spielt seit 2024 bei den Profis und unterzeichnete im November 2024 seinen neuen Vertrag bis 2030.

Noah Codjo-Evora feierte seinen lang ersehnten Moment auf der höchsten deutschen Spielklasse. Der 1,94 Meter große Stürmer aus Frankreich stand am 10. Spieltag der Bundesliga erstmals in der Startelf des FC Bayern München. Das historische Duell fand gegen den Hamburger SV statt. In der 87. Minute wurde er für Aleksandar Pavlovic eingewechselt. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für den jungen Angreifer im roten Trikot.

Emotionales Debüt und Vertragssicherung in München

Direkt nach dem Pfiff drückte Noah Codjo-Evora seine tiefen Gefühle aus. Er erklärte, unglaublich glücklich über sein Debüt zu sein. Das Erlebnis am Spielfeldrand empfand er als unwirklich und fast wie einen Traum. Dies geschah nach seinem ersten Auftritt in der Allianz Arena. Der Stürmer aus der Region Auvergne-Rhone-Alpes hat zudem portugiesische Wurzeln. Er steht bereits seit 2024 im Kader des Rekordmeisters. Damals wechselte er aus der Jugend des FC Annecy an die Säbener Straße.

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Nach zwei Jahren bei der U19 des FC Bayern ist er seit Sommer 2026 fest in der Regionalliga-Mannschaft tätig. Sein aktueller Profivertrag läuft bis zum Jahr 2030. Die Unterschrift unter dieses Dokument erfolgte erst Anfang November. Der Zeitpunkt lag kurz vor seiner Beförderung in den Profikader. Nach der Vertragsunterzeichnung betonte Codjo-Evora klar seine Motivation. Er nannte sowohl sein Debüt als auch die Vertragsverlängerung als Ansporn. Diese Ereignisse sollen ihm helfen, alles zu geben und seine sportliche Entwicklung voranzutreiben.

Kompany lobt technische Vollständigkeit des Talents

Trainer Vincent Kompany äußerte sich jüngst sehr positiv über die Fähigkeiten des Stürmers. Er nannte Codjo-Evora ein sehr komplettes Talent. Kompany hob hervor, dass der Spieler sehr sauber mit dem ersten Kontakt umgeht. Beide Füße nutzt er gleichermaßen effektiv für Bälle und Pässe. Zudem verfügt er über eine sichere Abschlussquote. Physisch überzeugt er durch deutliche Kraft in der Auseinandersetzung.

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Der Trainer machte deutlich, dass die Zukunft des jungen Mannes vielversprechend sei. Man könne bereits heute erkennen, wohin die Reise gehen kann. Diese Lobpreisung unterstreicht die hohe Wertschätzung im Trainerteam. Die Spiele für die zweite Mannschaft haben dabei eine ganz besondere Bedeutung für die Karriereentwicklung. Die dortigen Einsätze samt erzielten Toren gaben ihm viel Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen trug maßgeblich zu seiner aktuellen Beförderung bei.

Rückblick auf den ersten Einsatz in Lille

Bevor es zum Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV kam, gab es bereits einen Vorgeschmack. Noah Codjo-Evora stand beim 1:2 gegen den OSC Lille im Kader. Dieser Einsatz fand in der Champions-League-Phase statt. Es war sein erster Einsatz in der Profimannschaft. Dies geschah am 10. Bundesliga-Spieltag, als er in der 87. Minute für Aleksandar Pavlovic eingewechselt wurde. Dieser Moment war der erste Schritt von der Reserve in den Profibereich.

Die Entwicklung vom Juniorenbereich zum Profifußball verlief für Codjo-Evora schnell. Sein Wechsel aus Frankreich nach München war ein großer Schritt. Der Übergang von der Jugend des FC Annecy zum FC Bayern München geschah 2024. Nach zwei Jahren in der U19 wechselte er zur Regionalligamannschaft. Dort zeigte er konstant gute Leistungen. Diese Beständigkeit war notwendig für den Sprung in die Bundesliga.

Ausblick auf die weitere Laufbahn

Die Kombination aus technischer Sicherheit und physischer Stärke macht ihn interessant. Trainer Kompany sieht großes Potenzial in ihm. Die Motivation durch den neuen Vertrag bis 2030 hält den Fokus hoch. Die Erfahrung der zweiten Mannschaft dient als Fundament. Seine portugiesischen Wurzeln und seine französische Herkunft bereichern den Kader. Die Zukunft im deutschen Spitzenvolk bleibt offen.

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Für die Fans des FC Bayern ist dies ein spannender Moment. Noah Codjo-Evora stellt sich nun regelmäßig der höchsten Konkurrenz. Sein Debüt gegen den Hamburger SV ist nur der Anfang. Die weiteren Einsätze werden zeigen, wie schnell er sich anpassen kann. Die Allianz Arena bleibt sein Heimstadion für die Profis. Die Regionalliga bleibt sein sportliches Zuhause seit Sommer 2026. Die Brücke zwischen beiden Systemen schlägt er nun mit jedem Einsatz. Seine Entwicklung wird genau beobachtet. Die Wartezeit für das nächste große Tor ist gelobt.