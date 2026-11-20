Bayern München nominiert Nachwuchsstürmer Noah Codjo-Evora für das Bundesligaspiel gegen Köln. Trainer Vincent Kompany greift auf den 1,94 Meter großen Franzosen zurück, da mehrere Stammspieler verletzt ausfallen.

Beim anstehenden Bundesliga spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln steht der 19-jährige Franzose Noah Codjo-Evora im Kader des deutschen Rekordmeisters. Die Begegnung findet um 20.30 Uhr statt und wird live auf Sky übertragen. Normalerweise gehört der 1,94 Meter große Angreifer nicht zum Profikader, sondern stürmt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Seine Nominierung für das Spitzenspiel markiert eine besondere Ausnahme in der laufenden Saison.

Verletzungssituation zwingt zu Nachwuchseinsatz

Die Entscheidung von Cheftrainer Vincent Kompany, das unbekannte Sturm-Talent in den Profikader aufzunehmen, ist direkt auf die angespannte Personalsituation bei den Bayern zurückzuführen. Mehrere wichtige Akteure stehen dem Trainer nicht zur Verfügung. Luis Díaz fällt aufgrund eines Bündelrisses aus, während Manuel Neuer einen Sehnenteilriss erlitten hat. Auch Ismael Saibari leidet an einem Syndesmoseriss, Serge Gnabry ist wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren und Alphonso Davies hat einen Faserriss erlitten. Diese extensive Liste an Ausfällen zwingt den Verein, auf verfügbare Alternativen zurückzugreifen.

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Statistik und Karriereverlauf des Talents

Noah Codjo-Evora wurde im französischen Bron geboren und wechselte im Sommer 2024 vom FC Annecy an den Bayern-Campus. Seit der aktuellen Saison gehört er fest zum Kader der zweiten Mannschaft. Dort konnte er in der Regionalliga Bayern bereits auf sich aufmerksam machen. In dieser Saison erzielte er bisher vier Tore in der Spielklasse. Zusätzlich kommt ein Treffer in der Youth League zu seiner Statistik. In seinen ersten beiden Jahren beim Rekordmeister gelangen ihm für die U19 in 26 Spielen acht Tore und zwei Torvorlagen, was sein Potenzial unterstreicht.

Vertragsverlängerung bis 2030

Der Klub zeigte bereits vor wenigen Tagen sein Vertrauen in den Spieler. Anfang November verlängerte der FC Bayern München den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag des Franzosen vorzeitig bis 2030. Einen regulären Profi-Vertrag besitzt der 19-Jährige zwar noch nicht, doch die zeitliche Bindung sichert ihm eine langfristige Perspektive. Nach dieser Verlängerung kündigte Codjo-Evora selbstbewusst an, dass jetzt erst richtig losgehen würde. Dieses Zitat spiegelt die hohe Motivation des Angreifers wider, der nun den Schritt in den Profibereich vollziehen soll.

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Training unter Vincent Kompany und aktuelle Aussichten

Während der Länderspielpause trainierte der 19-Jährige fast durchgehend bei der Mannschaft von Vincent Kompany mit. Diese intensive Vorbereitung hat den Übergang in den Profikader erleichtert. Allerdings setzt Kompany in der Startelf gegen Köln zunächst auf die etablierten Kräfte. Auch der Trainer selbst ist nach überstandener Hirnhautreizung wieder genesen und steht an der Seitenlinie. Seine Rückkehr zur Spielleitung ist ein positives Signal für das Team, das nun auf das Nachwuchs-Talent hoffen muss.

Bedeutung für die Zukunft des Kaders

Die Nominierung von Codjo-Evora demonstriert den Willen des FC Bayern München, junge Talente zu fördern, wenn es die Umstände erfordern. Die Regionalliga Bayern hat sich als wichtige Plattform für die Entwicklung junger Spieler erwiesen. Mit vier Toren in der aktuellen Runde und einem Treffer in der Youth League hat der Franzose seine Qualität unter Beweis gestellt. Seine Integration in den Profikader ist ein wichtiger Schritt in seiner sportlichen Laufbahn. Fans und Medien werden nun genau beobachten, wie er sich gegen die höherklassige Konkurrenz behauptet. Die Erfahrung aus diesem Spiel wird für die weitere Entwicklung des 1,94 Meter großen Stürmers von großer Bedeutung sein.