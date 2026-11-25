Noah Hathaway wurde 1984 als Atréju weltberühmt. Doch nach einem traumatischen Drehschluss und mehreren Berufswechseln betreibt er heute ein Tattoo-Studio in Los Angeles.

Noah Hathaway erlangte im Jahr 1984 mit der Verfilmung des Michael-Ende-Klassikers weltweite Bekanntheit. Damals war der Schauspieler erst 13 Jahre alt und verkörperte die Hauptfigur Atréju in dem Fantasy-Film. Die Darstellung prägtdie Popkultur nachhaltig, doch die Realität hinter den Kulissen weichte stark vom märchenhaften Bild auf der Leinwand ab.

Traumatisierende Dreharbeiten und Vertragsstreit

Die Produktion des Films gestaltete sich für den jungen Darsteller als deutlich harter als gedacht. Hathaway absolvierte viele seiner Stunts selbst und erlitt dabei mehrfach Verletzungen. Laut Vertrag waren ursprünglich lediglich drei Monate Drehzeit vorgesehen, die sich schließlich auf zehn Monate erweiterten. Allein die ikonische Szene mit dem Pferd Artax in den Sümpfen der Traurigkeit beanspruchte drei Wochen Zeit.

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Als Hathaway seine Gage für die zusätzlichen Monate einklagte, entzog man ihm die Teilnahme an der Filmpremiere. Die Dreharbeiten waren also alles andere als ein harmloses Abenteuer. Viele Generationen erinnert sich an die emotionale Szene, in der Atréju hilflos mit ansehen muss, wie sein geliebtes Pferd Artax im Schlamm versinkt.

Karriereeinbrüche und Berufsumstiege

Nach diesem Durchbruch blieb Hathaway der Schauspielerei zunächst treu und übernahm 1986 die Hauptrolle im Fantasy-Horrorfilm. Dennoch endete seine Zeit vor der Kamera nicht langanhaltend. Er arbeitete später als Lehrer für Jazz- und Streetdance, musste diesen Beruf aber im Jahr 1989 aufgeben. Grund dafür war ein schwerer Unfall, der seine Karriere als Tänzer abrupt beendete.

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Die folgenden Jahre brachten weitere unerwartete Wendungen für den ehemaligen Kinderstar. Er arbeitete unter anderem als Barkeeper und nutzte seine Leidenschaft für Motorradrennen, um einen eigenen Motorradladen zu eröffnen. Diese Veränderungen zeigten, wie unterschiedlich der Lebensweg eines einstigen Kinostars verlaufen kann.

Neue Leidenschaft: Tattoo-Studio in Los Angeles

Seit dem Jahr 2009 hat Noah Hathaway einen neuen, kreativen Berufsweg eingeschlagen. In Los Angeles betreibt er ein eigenes Tattoo-Studio. Fans des Kultfilms finden sich hier regelmäßig ein, um sich motiviertes Symbol des Films tätowieren zu lassen. Das Auryn, der amulettartige Gegenstand aus der Geschichte, ist dabei ein beliebtes Motiv.

Zudem stand der Schauspieler zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder vor der Kamera. Seither ist er in kleineren Rollen zu sehen. Seine Vergangenheit als Atréju bleibt somit ein fester Bestandteil seiner beruflichen Identität, auch wenn er nicht mehr ausschließlich als Schauspieler arbeitet.

Fan-Kontinuität und kulturelles Erbe

Noch heute ist Noah Hathaway regelmäßig auf Fan-Conventions zu Gast. Dort feiert er gemeinsam mit Fans seine Rolle in dem Film. Diese Veranstaltungen unterstreichen, dass die Figur des Atréju mehr als vier Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung immer noch einen wichtigen Platz im Leben des Schauspielers einnimmt. Die Verbindung zur Zielgruppe ist trotz der vielen beruflichen Wechsel erhalten geblieben.