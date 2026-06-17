Noah Katterbach lehnt Wechsel zum 1. FC Nürnberg ab - 2. Bundesliga bleibt Ziel

Noah Katterbach, 25, wird den Hamburger SV verlassen. Nachdem er dem 1. FC Nürnberg eine Absage erteilt hat, stehen noch andere Zweitliga-Interessenten sowie ausländische Clubs im Raum. Der ehemalige U21-Nationalspieler bringt trotz zweier Kreuzbandrisse in den letzten drei Jahren wertvolle Erfahrung aus 40 Bundesliga- und 25 Zweitligaspielen mit.

Die Fronten sind schon lange geklärt. Noah Katterbach , 25, spielt beim Hamburger SV sportlich keine Rolle mehr und sucht über einen Transfer neue Perspektiven für seine Karriere.

Der Verein, bei dem er noch bis 2027 unter Vertrag steht, stellt ihm dabei keine Steine in den Weg und zeigt sich gegenüber möglichen Interessenten gesprächsbereit. Mehrere Vereine sollen den Linksverteidiger auf dem Zettel haben. Neben Eintracht Braunschweig und einem weiteren Ligakonkurrenten zeigt auch der 1. FC Nürnberg Interesse.

Der Club aus Franken möchte für die neue Saison die linke Abwehrseite verstärken und Trainer Miroslav Klose, 48, würde gerne auf die Erfahrung Katterbachs aus 40 Bundesliga- und 25 Zweitligaspielen zurückgreifen. Der Gewinner der Goldenen Fritz-Walter-Medaille in den Jahren 2018 und 2020 wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und sammelte nach Leihen zum FC Basel und zu weiteren Stationen Erfahrung. Trotz des laufenden Vertrags in Hamburg wird Katterbach beim HSV nicht mehr berücksichtigt.

Wie BILD erfuhr, hat er dem 1. FC Nürnberg nun eine Absage erteilt, unter anderem weil ihn die sportlichen Pläne der Franken nicht voll überzeugten. Es bleibt jedoch wahrscheinlich, dass Katterbach in der 2. Bundesliga bleiben wird und eine der beiden anderen Alternativen wählt.

Zudem gibt es weiterhin Interesse aus dem Ausland. Katterbach absolvierte in Hamburg 27 Pflichtspieleinsätze, musste aber in den vergangenen drei Jahren zwei Kreuzbandrisse hinnehmen, die ihn immer wieder zurückwarfen. Dennoch beeindruckt, wie schnell er sich jedes Mal wieder fit meldete. Unabhängig von seinem nächsten Verein: Jeder neue Arbeitgeber bekäme einen topfitten Spieler, der auch in schwierigen Phasen seine mentale Stärke bewiesen hat





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