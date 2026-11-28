Mit blonder Perücke zum Vorsprechen: Noah Schnapp teilt ein kurioses Foto von seinem Casting für den jungen Haymitch.

wollte offenbar selbst in die Welt von Panem eintauchen! Der Schauspieler sprach für die Rolle des jungen Haymitch Abernathy in "Wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass hier eine Perücke im Spiel ist, und zwar eine ziemlich auffällige.

Allzu ernst nimmt der Schauspieler seinen kuriosen Casting-Look heute nicht mehr. Er versah den Schnappschuss mit zwei lachweinenden Emojis und schrieb dazu: "POV: Mein Vorsprechen für Haymitch.

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" Mit diesem Beitrag lüftetegleich zwei Geheimnisse: Er hatte sich um die begehrte Rolle beworben, und er war bereit, sich dafür optisch ordentlich zu verwandeln.und zeigte sich mit der Entscheidung der Verantwortlichen einverstanden. , schrieb er an seinen Kollegen. Die Perücke hat damit zumindest noch einen zweiten Auftritt bekommen, wenn auch nur im Netz. Beide Schauspieler sind dem Publikum längst keine Unbekannten mehr.