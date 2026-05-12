Noam Bettan's Performance at Eurovision Song Contest Excites Audience, Avoids Troublemakers

Noam Bettan, an Israeli singer, performed at the semi-final of the Eurovision Song Contest this Tuesday. His performance was a great hit. Despite the fear of disturbances related to the geopolitical situation, Bettan and his team avoided any disturbances during his performance.

Sein Lied und seine Stimme gingen direkt ins Herz. Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest am Dienstagabend verzauberte Noam Bettan (28) aus Israel mit seinem Song \" Michelle \" das Publikum in der Wiener Stadthalle.

Er trat um 21.58 Uhr mit der Startnummer 10 an. Und statt der befürchteten Buh-Rufe gab es für den charismatischen Sänger Jubel und Applaus. Aufgrund der angespannten politischen Lage (Gazakonflikt) hatten Bettan und sein Team mit möglichen Störaktionen während seines Auftritts gerechnet. Diese traten jedoch nicht ein.

Auch vor der Stadthalle kam es am Dienstag nicht zu Protesten gegen den israelischen Sänger. Ein Polizeiaufgebot sicherte den Auftrittsort ab. Spanien, Irland, Island, Slowenien und die Niederlande hatten sich aus Protest gegen Israels Teilnahme vomUm Noam Bettan auf mögliche negative Reaktionen aus dem Publikum vorzubereiten, hatte sich die israelische Delegation eine unw usedliche Aktion ausgedacht.

BILD verriet Noam Bettan: \"Bei den Proben habe ich ein Team, das ständig darauf achtet, mich auszubuhen und es mir schwer zu machen – das hilft mir werkelijk sehr. Ich bin wirklich von einem großartigen Team umgeben. Sie kennen mich in- und auswendig, sie sind hier, unterstützen mich und helfen mir. \"Noam Bettan, der bei seinem Auftritt ganz in Schwarz gekleidet ist, setzt nicht auf schrille Provokation oder verrückte Kostüme.

Stattdessen liefert er mit seinem Lied pure Emotionen. Zu Beginn des Auftritts befindet sich Noam Bettan in einem geschlossenen Bühnenelement, das einem Diamanten nachempfunden ist. Nach den ersten Liedzeilen öffnet es sich blütenartig und Noam betritt die Bühne. Fünf Tänzerinnen begleiten ihn.

\\”Michelle\” ist ein Liebeslied auf Hebräisch, Französisch und Englisch, das im Gegensatz zu den Beiträgen Israels in den vergangenen zwei Jahren auf eine politisch angehauchte Botschaft verzichtet. Mittlerweile wird der Song in vielen Fanforen beim ESC unter die Top 10 gesetzt





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