Berlins nächste Mega-Baustelle rückt näher: Künftig sollen S-Bahnen vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz fahren. Rund um das Brandenburger Tor drohen jahrelange Sperrungen. Weitere Projekte beginnen.

Berlins nächste Mega-Baustelle rückt näher: Künftig sollen S-Bahnen vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz fahren. Rund um das Brandenburger Tor drohen jahrelange Sperrungen. Weitere Projekte beginnen.

Noch eine Baustelle in Berlin – eine ziemlich große. Die Zeichen stehen gut, dass ein wichtiges Infrastrukturprojekt 2027 ins Rollen kommt. Es geht um den nächsten Abschnitt des„Einige Fragen sind noch zu klären. Aber wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Jahr mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen für den zweiten Bauabschnitt der S21 loslegen können.

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“ Das sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn , während einer Veranstaltung des Fahrgastverbands IGEB. Thema war die Bahn-Infrastruktur im Nordosten Deutschlands. Der Manager und Bernd Arm vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bemühten sich, die Aufmerksamkeit auf funktionierende Vorhaben zu lenken. Probleme blieben meist ausgespart.

Dabei sind Projekte, die bisher als vorbildlich galten, in Turbulenzen. Für den nächsten Abschnitt liegt seit Ende Oktober der Planfeststellungsbeschluss vor. Juristisch kann gegen die Genehmigung nicht mehr vorgegangen werden. Die Klagefrist endete am Montag.

Noch sei die Finanzierung für den rund 1,2 Kilometer langen Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Potsdamer Platz nicht in trockenen Tüchern.

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„Doch wir haben einen freundlichen Brief vom Bundesverkehrsministerium bekommen“, sagte Kaczmarek. Er gehe davon aus, dass die Bauvorbereitung 2027 beginnt. Beobachter rechnen mit sieben bis zehn Jahre Bauzeit - bis Mitte der 2030er-Jahre. Nach der Sprengung der Boddenquerung bei Anklam blieb das Gerüst der Karniner Hubbrücke stehen.

Künftig sollen hier wieder Züge von Berlin nach Usedom fahren. Das Reichstagsgebäude, Sitz des Bundestags, wird vom neuen Tunnel links und rechts umfahren, die U5 viermal gekreuzt. Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas werde „erheblich in der Nutzung als Gedenkort eingeschränkt“, so die Bahn. DieFür den Bereich westlich des Brandenburger Tors erwartet die Bahn über vier Jahre Straßensperrungen auf wechselnden Abschnitten.

So werden die Ebertstraße und der Platz des 18. März vor dem Torstark genutzte Station im Westen von Berlin wird vom 15. Oktober bis 11. Dezember 2027 für Fern- und Regionalzüge gesperrt.

Nur die S-Bahn wird dann noch fahren. Der RE2 und RE8 werden über Potsdam umgeleitet, ICE-Züge über den nördlichen Außenring. Gleisanlagen, Leit- und Sicherungstechnik werden erneuert. Kaczmarek: „Leider wird es noch keinen zusätzlichen Bahnsteig geben.

“ Doch der dringend nötige Ausbau sei noch nicht vorgesehen. Nachdem deutsche Soldaten 1945 die Karniner Hubbrücke bei Anklam sprengten, kündigt nur nach ihr Hubgerüst davon, dass dort einst Züge den Bodden überquerten. Seit vielen Jahren wird daran gearbeitet, dievorzubereiten. Ziel ist, die Reisezeit Berlin−Usedom auf knapp zwei Stunden zu halbieren.

Nun hat die DB die Vorplanung erarbeitet, so Kaczmarek. Świnoujście wird umfahren, der Hasenberg im Einschnitt durchquert. Anders als geplant wird dort nicht der erste Bahntunnel von Mecklenburg-Vorpommern entstehen. 1980 endete nach 51 Jahren der Verkehr auf der Siemensbahn zwischen Jungfernheide und Gartenfeld. Ende 2029 sollen hier wieder Züge fahren - ein sehr ambitioniertes Ziel.hat begonnen.

Nur für einen kurzen Abschnitt am Ende sowie für Arbeiten auf dem Ring ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich.

„Das Verfahren läuft“, sagte Kaczmarek. Das Eisenbahn-Bundesamt forderte Nachbesserungen, die Unterlagen seien dort eingetroffen. Beobachter bezweifeln jedoch, dass der Betrieb Ende 2029 beginnt. Sie lenken den Blick auf die Politik, die Entscheidungen treffen und Geld freigeben müsse.

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Kaczmarek bestätigte, dass sich der Berliner Senat nach der Wahl in einer längeren „Transitionsperiode“ befindet.eines der am besten laufenden Projekte des Ausbauprogramms i2030. Ab Ende 2023 sollten auf der Stammstrecke die ersten Züge fahren. Zwar ist der Bahnsteig in Wilhelmsruh inzwischen fertig. Doch das Planfeststellungsverfahren für den größten Teil zieht sich.

Nach Kritik musste die Niederbarnimer Eisenbahn neue Unterlagen vorlegen. In Berlin wurden sie öffentlich ausgelegt, in Brandenburg steht das 2027 an, hieß es. Beobachter halten es für möglich, dass das Projekt aufgrund der Änderungen erneut eine Nutzen-Kosten-Untersuchung durchlaufen muss – und dabei scheitert. Am 13.

Dezember 2026 wird die Strecke zwischen Lübbenau und Cottbus ein Jahr lang gesperrt. Während sie zweigleisig ausgebaut wird, fährt der RE20 einen Umweg über Calau. Für den IGEB-Vorsitzenden Christfried Tschepe ist das Projekt ein gutes Beispiel dafür, wie sinnvoll das Programm i2030 ist. Berlin und Brandenburg gaben vor Jahren Geld für die Planung.

Als der Bund schließlich die Finanzierung zusagte, konnten die fertigen Pläne aus der Schublade geholt werden.

„So wird das in Bayern auch gemacht“, so Tschepe. Beim bundesweit einzigartigen i2030 arbeiten Berlin, Brandenburg, der Verkehrsverbund VBB und die Bahn zusammen. Wenn es diese Struktur nicht gäbe, müsste man sie erfinden, sagte Alexander Kaczmarek. Doch Geldprobleme des Bundes, der Mangel an Planern und Baukapazitäten sowie ein immer enger werdendes Regelkorsett machen auch diesem Programm immer mehr zu schaffen.

„Vielleicht hätte man das Programm besser i2040 genannt“, ulkte Christfried Tschepe beim Sprechtag in Zehlendorf. Unterdessen wird berichtet, dass sich selbst die Projekte für eine bessere Betriebsqualität bei der S-Bahn hinziehen. Auch relativ überschaubare Vorhaben gehen schleppend voran, hieß es. Inzwischen fordern Experten, dass stärker als bisher Prioritäten gesetzt werden.

Dem Vernehmen nach setzt sich auch Brandenburgs Infrastrukturminister Robert Crumbach dafür ein. Es sieht so aus, als gäbe es bald ein Programm i2030 2.0. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.