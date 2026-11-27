Möchtet ihr auf Amazon einkaufen, Prime Video schauen oder Musik streamen? Dazu ist ein Amazon-Konto erforderlich. Wir erklären euch in einfachen...

Möchtet ihr auf Amazon einkaufen, Prime Video schauen oder Musik streamen? Dazu ist ein Amazon-Konto erforderlich. Wir erklären euch in einfachen Schritten, wie ihr euch anmeldet und von den Vorteilen profitiert.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Amazon ist auch in Deutschland einer der beliebtesten Internet-Anbieter, wenn es darum geht, im Netz online einzukaufen.

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Neben einem riesigen Sortiment an Büchern und CDs bietet Amazon inzwischen auch Elektronik-Geräte, Kleidung, Haushalts-Gegenstände und zahllose andere Produkte. Eigentlich gibt es fast nichts mehr, was es nicht bei dem Online-Händler gibt. Dazu kommen ständige Neuerungen wie der hauseigene, smarte Lautsprecher Amazon Echo. Im nächsten Menü müsst ihr euren Namen, die E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben.