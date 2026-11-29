„Noch nie so etwas Schönes gesehen“: Tom verwandelt seine Blumen in Tausende Eiskugeln
Tausende kleine Eiskugeln bedecken ein Hortensienfeld in den Niederlanden und sorgen für einen ungewöhnlichen Anblick. Gärtner Tom van den Berg will damit seine Pflanzen schützen.
Tausende kleine Eiskugeln bedecken ein Hortensienfeld in den Niederlanden und sorgen für einen ungewöhnlichen Anblick. Gärtner Tom van den Berg will damit seine Pflanzen schützen.
Es sieht aus wie eine weiße Wolkendecke. Doch die ungewöhnliche Winterlandschaft, die sich in der niederländischen Gemeinde Est bestaunen lässt, ist keineswegs Zufall. Denn Gärtner Tom van den Berg hat die Spitzen seiner zehntausendeninnerhalb einer Woche in kleine Eiskugeln verwandelt.
„So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen“, sagt er gegenüber der Regionalzeitung „Weihnachtssterne heran. Erst wenn diese verkauft sind, hat er wieder Platz für die Hortensien. So lange stehen die jungen Pflanzen unter freiem Himmel. Weil sie empfindlich auf Frost reagieren, muss van den Berg sie vor den niedrigen Temperaturen schützen.
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