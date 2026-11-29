Vor dem Bayern-Spiel fielen kurzfristig zwei weitere Profis aus. Für einige Hoffnungsträger gibt es nun erste Prognosen.

Sechs HSV-Profis sollten gegen die Bayern ohnehin schon fehlen – doch vor dem 0:0-Remis gegen den Meister gesellten sich noch zwei weitere Verletzte dazu. Da waren es plötzlich sogar acht Ausfälle.

Die Partie gegen den FC Bayern war noch nicht mal angepfiffen worden, da beklagte der HSV zwei weitere Verletzte: Nicolás Capaldo und Kofi Amoako konntenSo sehr sich Merlin Polzin auch über das Remis gegen die Münchner freute, so sehr gingen dem Trainer die neuerlichen personellen Rückschläge auf die Nerven.

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„Es ist nicht leicht, wenn du nicht in Bestbesetzung spielen kannst und dann kurzfristig noch weitere Ausfälle zu verkraften hast“, so der 36-Jährige. Seit Wochen schon kommt es knüppeldick für den HSV. Vor allem Capaldos Ausfall sorgte vor der Begegnung für weitere Sorgenfalten. Der Argentinier war in Abwesenheit der verletzten Nicolai Remberg , Bilal Nadir , Albert Sambi Lokonga und Miro Muheim fest im defensiven Mittelfeld eingeplant.