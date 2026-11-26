Der neue Thriller Nocturne mit Liev Schreiber und Zazie Beetz basiert auf Lars Keplers Bestseller. Die Geschichte folgt einem Ermittler, der seine Ziehtochter in Lebensgefahr schickt.

Die Novembernächte sind traditionell eine der dunkelsten Jahreszeiten, und die neu erschienene Serie Nocturne nutzt diese Atmosphäre, um eine noch unheimlichere Stimmung zu erzeugen. In dieser Produktion verkörpert der fünfzigneunjährige Schauspieler Liev Schreiber, bekannt aus Ray Donovan, den Ermittler Jonah Lynn. Dieser muss eine extrem belastende Entscheidung treffen, indem er eine Person in akute Lebensgefahr bringt, die er so sehr liebt wie seine eigene Tochter. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund einer Kleinstadt im Westen Pennsylvanias, wo Jonah nach seinem Weggang aus Philadelphia eigentlich Ruhe finden wollte.

Handlung und Besetzung im Detail

Jonah Lynn ist ein ehemaliger Soldat und Mordermittler, der nach Pennsylvania zog, um ein ruhigeres Leben zu führen. Doch seine Pläne werden schnell zunichte gemacht, als seine Familie von dem hochgefährlichen und psychopathischen Jurek Walter bedroht wird. Jurek Walter wird vom fünfzigjährigen Stephen Graham gespielt, der diese Rolle intensiv verkörpert. Gleichzeitig taucht eines der Opfer Walters nach Jahren wieder lebend auf, was die Situation für Jonah noch komplexer macht. Die Suche nach einem weiteren vermissten Opfer führt den Ermittler zu einem Punkt, an dem er keine andere Wahl sieht.

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Dieser Moment zwingt Jonah dazu, seine Ziehtochter, die FBI-Agentin Saga Bauer, undercover den Killer nähern zu lassen. Saga Bauer wird von der fünfunddreißigjährigen Zazie Beetz dargestellt, die ebenfalls an der Produktion beteiligt ist. Durch diesen Einsatz bringt Saga sich in allerhöchste Lebensgefahr, da sie sich dem psychopathischen Mörder direkt stellen muss. Die Dynamik zwischen dem Vater, der schützen will, und der Tochter, die Gefahr läuft, treibt die Erzählung voran und sorgt für ständige Spannung.

Buchvorlage und internationale Reichweite

Nocturne basiert auf dem internationalen Bestseller The Sandman des schwedischen Autoren-Ehepaars Alexandra Coelho Ahndoril und Alexander Ahndoril. Diese beiden schreiben unter dem gemeinsamen Pseudonym Lars Kepler. Das Buch ist Teil der Joona-Linna-Reihe, die in über einhundertsiebzig Ländern erscheint und in vierzig Sprachen übersetzt wurde. Die Popularität der Reihe unterstreicht die globale Bedeutung der Geschichte und die Qualität des zugrunde liegenden Materials.

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Die Hauptdarsteller Zazie Beetz und Liev Schreiber sind nicht nur vor der Kamera tätig, sondern sind auch als Produzenten an der Serie beteiligt. Diese Mitwirkung zeigt ihr tiefes Engagement für das Projekt und ihre Verbindung zur Geschichte. Die Adaption verbindet die literarische Tiefe des ursprünglichen Werks mit den modernen Möglichkeiten des Fernsehformats. Dadurch entsteht eine Erzählung, die sowohl Fans der Bücher als auch Zuschauer anspricht, die an komplexen Krimis interessiert sind.

Emotionale Tiefe und Schauspielarbeit

Liev Schreiber hat in Interviews betont, dass die Rolle ihn dazu gebracht hat, über sein eigenes Vatersein nachzudenken. Er erklärte gegenüber The Latin Times, dass jede Figur, die man darstellt, in irgendeiner Form eine Erweiterung der eigenen Selbst oder der eigenen Vorstellungskraft ist. Diese persönliche Reflexion verleiht der Performance von Jonah Lynn eine zusätzliche emotionale Tiefe. Schreiber war elf Jahre lang mit der Schauspielerin Naomi Watts verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Im Jahr zweiundzwanzig heiratete er Taylor Neisen, mit der er eine dreijährige Tochter hat. Diese Erfahrungen fließen wahrscheinlich in seine Darstellung der väterlichen Liebe und der Angst um das Kind ein.

Stephen Graham legte besonderen Wert auf die Darstellung des Gefängnisinsassen Jurek Walter. Er arbeitete intensiv mit einem Trainer, um die gewünschte Intensität zu erreichen. Graham sagte gegenüber The Sydney Morning Herald, dass er einen Mann erschaffen wollte, bei dem das Publikum glaubt, dieser könnte im Notfall die Hand in den Mund stecken und den Kiefer abreißen. Diese detaillierte Vorbereitung trägt dazu bei, dass der antagonistische Charakter so bedrohlich und glaubwürdig wirkt. Die Kombination aus literarischer Basis, starker Besetzung und intensiver Schauspielarbeit macht Nocturne zu einem bemerkenswerten Beitrag zum Genre.