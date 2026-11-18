Der Nordostdeutsche Fußball-Verband lehnt das DFB-Kompassmodell ab und bevorzugt das 22/5-Modell. Am 18. Dezember fällt beim DFB-Bundestag die finale Entscheidung über die Regionalliga-Struktur.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband ( NOFV) wendet sich vom lang gehegten Kompassmodell ab und favorisiert nun zunehmend das 22/5-Modell für die kommende Regionalliga -Struktur. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Wendung in der seit Jahren schwelenden Debatte um die Reform der vierten deutschen Spielklasse. Während sich der Bayerische Fußball-Verband ( BFV) bereits als einziger großer Verband gegen das geplante System der variablen Staffelzusammenstellung ausgesprochen hat, schließen sich nun Stimmen aus dem Nordosten dieser Kritik an.

Wechsel im Nordosten zu einfacherer Struktur

Das Kompassmodell, welches ursprünglich aus dem Nordosten kam, sieht eine Reduzierung der Regionalligen von fünf auf vier Staffeln vor. Dabei sollten die Teams jährlich neu anhand der kürzesten Fahrtstrecke zusammengestellt werden. Im Gegensatz dazu steht das 22/5-Modell, das auf einer Aufstockung der Liga basiert und die bestehenden Strukturen stabilisieren würde. Eine klare Präferenz für diese Alternative hat sich bei den Verbänden Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gebildet. Nur der Fußball-Verband Berlin hat noch keine definitive Position bezogen.

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Stimmen der Kritik und politische Implikationen

Ralph Uwe Schaffert, DFB-Vizepräsident und Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV), äußerte sich während des NOFV-Verbandstages als Gastredner deutlich kritisch zur aktuellen Planung der DFB-Führung. Er bezeichnete das Kompassmodell nicht nur als problematisch, sondern hielt das 22/5-Modell ausdrücklich für die "einfachere und rechtssichere" Lösung. Diese Einschätzung teilten zahlreiche Vereinsvertreter aus der Region, die befürchten, dass ihre Landesverbände durch das Kompassmodell marginalisiert werden könnten. Das primäre Ziel vieler Akteure bleibt der garantierte Aufstieg der Meister in die 3. Liga, ohne dass die geografische Zugehörigkeit jedes Jahr neu verhandelt werden muss.

Auslegung der Spielregeln und Mehrheitserfordernisse

Ein zentraler Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt in den erforderlichen Mehrheiten zur Durchsetzung. Für die Einführung des 22/5-Modells könnte eine einfache Mehrheit auf dem DFB-Bundestag ausreichen. Das Kompassmodell hingegen erfordert zwingend die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln aller stimmberechtigten Verbände. Diese hohe Hürde erschwert die Umsetzung des umstrittenen Plans erheblich, insbesondere da sich der BFV bereits klar dagegen positioniert hat und nun weitere Verbände aus der Nord- und Ostregion folgen könnten.

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Zeitplan für die finale Entscheidung des DFB

Trotz der deutlichen Tendenzen im NOFV ist die Entscheidung auf Bundesebene noch nicht final getroffen. Es bleibt abzuwarten, wie die Verbände ihre Stimmen am kommenden DFB-Bundestag abgeben werden. Der Termin ist für den 18. Dezember festgesetzt, bis zu dem eine endgültige Entscheidung herbeigeführt werden muss. Dieser Termin stellt den wichtigsten Meilenstein im Reformprozess dar, da hier die Weichen für die Struktur der Regionalliga in den kommenden Jahren gestellt werden.

Koordinierung der Landesverbände vor dem Gipfeltreffen

Bevor es zum großen Finale auf dem Bundestag kommt, müssen die einzelnen Landesverbände ihre Strategie noch einmal abschließend koordinieren. Am 8. Dezember werden die Landesverbände des NOFV ein weiteres Mal zusammenkommen, um das Vorgehen für den DFB-Bundestag final zu besprechen. Dieser Schritt ist entscheidend, um ein einigeres Auftreten der Region zu gewährleisten und den Druck auf die DFB-Führung zu erhöhen. Die Erwartungen sind hoch, dass das 22/5-Modell durch die gebündelte Kraft der regionalen Verbände eine realistische Chance auf Durchsetzung erhält.