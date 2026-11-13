NOFV-Sportgericht prüft Faustschlag von Romario Hajrulla gegen Marcel Bergmann

Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes ermittelt wegen eines angeblichen Faustschlags von Romario Hajrulla. Marcel Bergmann meldet den Vorfall nach dem Spiel.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband ( NOFV) hat ein formelles Disziplinarverfahren gegen den Erfurt er Angreifer Romario Hajrulla und den Leipzig er Torwart Marcel Bergmann eingeleitet. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Vorfall, der sich am vergangenen Freitagabend außerhalb des Spielfelds ereignet haben soll. Das Sportgericht wird sich nun mit der Frage auseinandersetzen, ob Hajrulla nach dem Abpfiff einen Faustschlag gegen seinen Kontrahenten eingesetzt hat.

Details zum Vorfall und Spielablauf

Die Ereignisse spielten sich kurz nach dem Ende des Spiels vor den Umkleidekabinen beider Mannschaften ab. Laut dem offiziellen Schiedsrichterbericht von Christoph Dallmann aus Rostock soll Hajrulla den 28-jährigen Bergmann mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 27-jährige Stürmer hatte auf dem Platz zuvor nur verbale Auseinandersetzungen mit dem Torwart gehabt, doch die Eskalation folgte direkt nach dem Pfiff.

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Schiedsrichter Christoph Dallmann gab in seinem Protokoll ehrlich zu, dass er und seine Schiedsrichterassistenten den physischen Angriff nicht mitverfolgt haben. Dennoch hat Dallmann den Vorfall in den Bericht aufgenommen, nachdem Marcel Bergmann ihn kurz nach dem Spiel darauf hingewiesen hatte. Diese protokollierte Aussage bildet nun die zentrale Grundlage für die weiteren Ermittlungen des Verbandes.

Verfahrensablauf und mögliche Sanktionen

Das Gremium um den Richter Steffen Tänzer hat die Aufgabe, die Vorwürfe gegen Romario Hajrulla zeitnah zu prüfen. Zunächst werden beide beteiligten Parteien aufgefordert, innerhalb einer kurzen Frist eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Der Verband betont, dass das Verfahren schnell abgeschlossen werden soll, um keine unnötigen Verzögerungen in der laufenden Saison zu verursachen.

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Falls die Schuld von Romario Hajrulla zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, droht ihm eine strenge Disziplinarstrafe. Das Sportgericht ist befugt, eine Sperre von bis zu sechs Spielen zu verhängen. Diese Maßnahme würde den Spieler für einen erheblichen Teil der kommenden Saison aussetzen. Eine Milderung der Strafe ist nur möglich, wenn Hajrulla glaubhaft macht, dass Marcel Bergmann ihn zuvor massiv provoziert hat.

Reaktionen und Auswirkungen auf die Liga

Die Verantwortlichen beim Rostocker FC oder hier genauer gesagt beim 1. FC Erfurt (RWE) bleiben bisher ruhig. Trainer Fabian Gerber äußerte sich entspannt zur Lage. Er erklärte in einem Interview, dass man aus Sicht des Vereins nicht davon ausgehe, dass es zu einer Sperre komme. Gerber betonte, dass der Vorfall sich so nicht zugetragen habe und werde diese Position auch offiziell im Disziplinarverfahren vertreten.

Sollte sich das Sportgericht jedoch für schuldig befunden und eine Sperre verhängt haben, hätte dies schwerwiegende Konsequenzen für die Aufstiegskämpfe. Romario Hajrulla könnte frühestens wieder im Februar 2027 einsatzfähig sein. Ein derartiger Ausfall würde den 1. FC Erfurt im laufenden Saisonverlauf erheblich schwächen und ihre Ambitionen auf den Ligaaufstieg massiv behindern.