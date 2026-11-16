NOFV-Verbandstag: Konflikt um Regionalliga-Reform und Ehrengast Schaffert

Konflikt beim NOFV: Ralph-Uwe Schaffert kritisiert Kompassmodell. Ostklubs setzen auf DFB-Bundestag am 18. Dezember in Frankfurt auf Reform.

Beim Verbandstag des Nordostdeutschen Fußball-Verbands ( NOFV) ist es zu einer deutlichen Konfrontation zwischen den Mitgliedsvereinen und den Verbandsfunktionären gekommen. Obwohl Hermann Winkler (63) als Präsident wiedergewählt wurde, trat dieser Erfolg vollständig in den Hintergrund. Im Fokus stand stattdessen die kontroverse Einordnung von Ralph-Uwe Schaffert (75) vom Norddeutschen Fußballverband, der als Ehrengast geladen war, kurz bevor am 18. Dezember in Frankfurt der DFB-Bundestag über die Zukunft der ostdeutschen Ligastrukturen entscheidet.

Kritik an Ehrengast und Reformplan

Carl Zeiss Jenas Präsident Ralph Grillitsch (56) äußerte scharfe Kritik an der Einladung und der Begrüßung von Schaffert. Nach seiner Aussage erhoben sich die Delegierten spontan von ihren Plätzen und applaudierten dem Gast. Grillitsch beschrieb dieses Verhalten als sehr befremdlich und verglich die Begeisterung mit Zuständen, die er zuletzt im Jahr 1989 erlebt hatte. Anschließend hielt Schaffert eine Rede, in der er das vom DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf favorisierte Kompassmodell kritisierte.

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Schaffert warnte davor, dass der Osten durch die Einführung einer Regionalliga-Staffel pro Himmelsrichtung weiter ausbluten würde. Er befürchtete, dass die Vereine statt in der 4. Liga bald eine Liga tiefer antreten müssten. Stattdessen sprach er sich für die Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften mit fünf Absteigern aus. Dieses Szenario wird als Modell 22/5 bezeichnet und sieht vor, dass mehr Teams in die Drittklassigkeit aufsteigen können, um die strukturellen Nachteile des Ostens auszugleichen.

Positionen der Vereine und Initiativen

Grillitsch blieb bei seiner Ablehnung der Haltung von Schaffert. Er betonte, dass der NOFV von den Vereinen einen klaren Auftrag für das Kompassmodell erhalten habe. Im Sommer hatten mehr als drei Viertel der Ostklubs diese Kompromisslösung des DFB bereits gestimmt. Grillitsch erklärte, er verstehe nicht, warum Schaffert eine Bühne geboten werde, wo der eigentliche Wille der Mitglieder anders ausgeprägt sei. Er warnte davor, dass durch das Einbringen weiterer Modelle am Ende keine Mehrheit für eine Reform erzielt werde.

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Tommy Haeder (35), Geschäftsführer beim Chemnitzer FC und treibende Kraft hinter der Klub-Initiative Aufstiegsreform, unterstützte die Linie der Vereine. Er wandte sich gegen die Inszenierung von Personen wie Schaffert als Retter des Ostfußballs. Haeder argumentierte, dass dieselben Akteure bisher keine Lösungen gefunden hätten. Daher sollte man an dem gemeinsamen Vereinsvotum aus dem Juni festhalten, das sich klar für die vier Regionalligen aussprach.

Strategien des Verbands und kommende Schritte

NOFV-Präsident Hermann Winkler verteidigte die Anwesenheit von Schaffert mit der üblichen Protokollpraxis. Sollte der DFB-Präsident nicht erscheinen, komme ein Stellvertreter. Da Bernd Neuendorf sich in Serbien befand, war Schaffert die logische Folge. Winkler erklärte zudem, dass der Antrag von Bayerns Verbandspräsident Dr. Christoph Kern, der die Aufstockung der 3. Liga mit fünf Aufsteigern vorschlägt, beim NOFV Anklang gefunden habe. Er hielt an der bestehenden Nordost-Regionalliga fest und warf dem Kompassmodell vor, im Hinblick auf die Auf- und Abstiegsregelung aus der Oberliga nicht seriös zu sein.

Winkler betonte, dass der Verband der 3. Liga bei einem 22/5-Modell entgegenkommen müsse. Das Geld, das der DFB für das Kompassmodell ausgeben wollte, sollte stattdessen an die Drittligisten fließen. Zudem wäre das 22/5-Modell im Sommer nicht zur Wahl gestanden. Viele Klubs im Osten haben Angst, dass der gesamte Reformprozess scheitert, wenn nicht einheitlich gehandelt wird. Der nächste Schritt steht bereits fest: DFB-Chef Bernd Neuendorf hat alle Regional- und Oberligisten des NOFV-Gebiets für Dienstag nach Berlin eingeladen, um erneut für die Durchsetzung des Kompassmodells zu werben.