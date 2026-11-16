NOFV-Verbandstag: Kontroverse um Regionalliga-Reform und DFB-Kompassmodell

Heftige Debatten beim NOFV-Verbandstag: Ostklubs halten am Kompassmodell fest, während DFB-Vize Schaffert die 22/5-Lösung verteidigt. Ausblick auf den DFB-Bundestag.

Der Verbandstag des Nordostdeutschen Fußball-Verbands ( NOFV) verlief nicht wie erwartet erfolgreich, sondern endete in einer offenen Kontroverse zwischen den Mitgliedsvereinen und der Verbandsführung. Obwohl Hermann Winkler (63) als Präsident mit absoluter Mehrheit wiedergewählt wurde, überschattete der Streit um die zukünftige Struktur der Regionalliga diesen Erfolg vollständig. Die Stimmung im Saal war angespannt, da die Ostklubs einen klaren Auftrag zur Durchsetzung des vom DFB -Präsidenten favorisierten Kompassmodell s erwartet hatten.

Ehrengast Schaffert löst Empörung bei den Delegierten aus

Kurze Zeit vor dem entscheidenden DFB-Bundestag am 18. Dezember in Frankfurt sorgte die Einladungspraxis für massive Irritationen. Der Norddeutsche Fußballverband entsandte Ralph-Uwe Schaffert (75) als Ehrengast zum NOFV-Verbandstag. Schaffert gilt als einer der schärfsten Gegner der geplanten Reformen und sprach sich öffentlich gegen das Kompassmodell aus. Seine Begrüßung löste im Saal eine Reaktion aus, die als historisches Echo der DDR-Zeit interpretiert wurde.

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Ralph Grillitsch (56), Präsident von Carl Zeiss Jena, erklärte sichtlich verärgert, dass die Delegierten sich von ihren Plätzen erhoben und Beifall klatschten. Grillitsch sagte dazu: Ich habe so etwas letztmals 1989 erlebt. Diese spontane Solidarität mit einem Reformkritiker wurde von den Vereinsvertretern als Bruch des ihnen erteilten Auftrags wahrgenommen, da die Mehrheit der Ostklubs im Sommer das DFB-Konzept unterstützt hatte.

Gegnerische Positionen zur 22/5-Lösung versus Kompassmodell

In seiner Rede kritisierte DFB-Vizepräsident Schaffert das Modell mit einer Regionalliga-Staffel pro Himmelsrichtung scharf. Er warnte davor, dass der Osten Deutschlands weiterhin ausblute und die Vereine statt in der 4. Liga in tiefere Ligen absteigen müssten. Stattdessen propagierte er die Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften mit fünf Absteigern, die sogenannte 22/5-Lösung. Er argumentierte, dass dies die strukturelle Stabilität der Ostvereine besser bewahren würde.

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Hermann Winkler rechtfertigte die Anwesenheit Schafferts damit, dass es Brauch sei, den DFB-Präsidenten oder einen Stellvertreter zum Verbandstag einzuladen. Da sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Serbien aufhielt, sei Schaffert das korrekte Ersatzdatum gewesen. Doch für die Vereine war dies keine akzeptable Entschuldigung, da die inhaltliche Ablehnung des Kompassmodells durch den Gast im Widerspruch zum Willen der Mitgliedsvereine stand.

Einheit der Ostklubs bleibt trotz internem Druck gewahrt

Trotz der öffentlichen Konfrontation zeigt sich, dass die Mehrheit der Ostklubs an ihrem Kurs festhält. Mehr als drei Viertel der Vereine haben im Sommer bereits für die Kompromisslösung des DFB gestimmt. Ralph Grillitsch betonte, dass man nicht zulassen wolle, dass durch das Hinzuziehen weiterer Modelle am Bundestag keine Mehrheit mehr für eine Lösung entsteht. Er warnte vor einem Hornberger Schießen, bei dem alle schießen, aber niemand trifft.

Auch Tommy Haeder (35), Geschäftsführer des Chemnitzer FC und treibende Kraft hinter der Initiative Aufstiegsreform, distanzierte sich von der Inszenierung Schafferts. Er warf den Gegnern vor, bisher keine Lösungen gefunden zu haben, und forderte die Vereine auf, am gemeinsamen Votum aus Juni festzuhalten. Die Angst vieler Vereine ist groß, dass der gesamte Reformprozess am Wochenende in Frankfurt scheitern könnte, wenn die Einheit der Ostverbände nicht gewahrt bleibt.

Weitere Schritte und Einladungen nach Berlin

Der NOFV-Vorstand unter Hermann Winkler sieht die 22/5-Lösung als seriös an, besonders im Hinblick auf die Auf- und Abstiegsregelung aus der Oberliga. Winkler vertrat die Position, dass der Verband die erfolgreiche Regionalliga Nordost behalten könnte, wenn der DFB das Kompassmodell verwirft. Allerdings müsse man der 3. Liga bei einer 22/5-Regelung entgegenkommen, etwa durch finanzielle Kompensationen für Drittligisten.

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Am kommenden Dienstag verschärft sich die Lage erneut. DFB-Chef Bernd Neuendorf hat alle Regional- und Oberligisten des NOFV-Gebiets nach Berlin eingeladen. Ziel ist es, intensiv für die Durchsetzung des Kompassmodells zu werben und die verbliebenen Zweifel bei den Vereinen auszuräumen. Die Verhandlungen werden nun entscheidend, da die Zeit bis zum 18. Dezember in Frankfurt immer knapper wird und die politischen Implikationen für den gesamten Ostfussball hoch sind.