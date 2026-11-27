Der Sieg im ersten Wettkampf des WM-Winters geht an Einar Luraas Oftebro vor seinem Bruder und Dreifach-Olympiasieger Jens.

Der Sieg im ersten Wettkampf des WM-Winters geht an Einar Luraas Oftebro vor seinem Bruder und Dreifach-Olympiasieger Jens. Vinzenz Geiger kämpfte wie ein Löwe, doch die Übermacht aus Norwegen war zu stark: Der zweimalige Olympiasieger der Nordischen Kombination hat zum Start der WM-Saison das Podest knapp verpasst.

Der Oberstdorfer landete im finnischen Kuusamo auf Rang vier, der Sieg ging bei Eiseskälte an Einar Luraas Oftebro vor seinem Bruder und Dreifach-Olympiasieger Jens sowie Kasper Mön Flatla.

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„Mit einem vierten Platz war ich noch nie so zufrieden wie heute. Auch, wenn ich natürlich lieber auf dem Podest sein will. Aber ich war zuletzt ein bisschen angeschlagen“, sagte Geiger in der ARD und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Drei Norweger vorne – das schmeckt mir natürlich gar nicht.