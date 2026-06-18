Nolans "Odyssee" sorgt für IMAX-Run: Serverausfälle und R-Rating sorgen für Gesprächsstoff

Christopher Nols neue Verfilmung der "Odyssee" löst in den USA einen riesigen Andrang auf IMAX-Vorstellungen aus. Trotz bereits seit Monaten ausverkaufter Shows überlasteten die Ticketanbieter ihre Server. Zudem sorgt das "R-Rating" für Diskussionen, da es das junge Publikum ausschließt.

Regisseur Christopher Nolan , bekannt für seine Vorliebe für IMAX -Aufnahmen, erlebt mit seiner neuen Verfilmung von Homers " Odyssee " einen enormen Andrang auf die IMAX -Vorstellungen in den USA.

Der offizielle Vorverkauf für die Premium-Large-Format-Vorführungen hat begonnen und die Nachfrage war so groß, dass die Server großer Anbieter wie AMC und Fandango vorübergehend überlastet waren. Interessanterweise waren die IMAX-Vorstellungen für das Startwochenende bereits seit Sommer 2025 als ausverkauft gemeldet. Das Film-Tracking-Unternehmen The Quorum registrierte zuletzt ein gesteigertes Interesse. Mit geschätzten 250 Millionen US-Dollar Produktionskosten ist das Projekt teuer, doch Universal Pictures scheint Vertrauen in Nolans Vision zu haben.

Eine überraschende Entwicklung ist die Altersfreigabe: Der Film erhielt in den USA ein "R-Rating", was den Zugang für ein jüngeres Publikum stark einschränkt. Zwar haben auch "R-rated" Filme wie Nolans "Oppenheimer" knapp die Milliarden-Schallmauer verfehlt, doch der Erfolg ist ungewiss. In Deutschland startet "Die Odyssee" demnächst





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