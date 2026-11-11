Nor'easter bringt ersten Schnee und starken Wind in den Nordosten

Ein sich entwickelnder Nor'easter sorgt für erste Schneefälle in den Bergen Neuenglands und starken Wind an der Ostküste, während tiefergelegene Gebiete regenbedingt bleIben.

Entwicklung des Nor'easter s und Niederschlagsmuster

Ein sich verstärkender Nor'easter , ein Tiefdruckgebiet vor der Ostküste der Vereinigten Staaten, wird ab Donnerstag erhebliche Wetterveränderungen für die Regionen New England, den Nordosten und die Great-Lakes-Gebiete verursachen. Meteorologen warnen davor, dass dieser Sturm zwar als System von niedrigem Luftdruck klassifiziert wird,jedoch aufgrund der starken Temperatur unterschiede und der Dynamik in der Jetstream-Struktur zu intensiven Wind böen und ausgedehnten Niederschlägen führen kann. Der Sturm entwickelt sich am Donnerstagabend weiter und erreicht seine maximale Intensität am Freitag, während er sich dann langsam nach Südosten über den Atlantik bewegt. Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass es sich nicht um einen katastrophalen Sturm mit schweren Überschwemmungen handelt,sondern vielmehr um ein wetterbedingtes Unbehagen, das insbesondere für Reisende und Anwohner in höheren Lagen relevant ist.

In den tiefer gelegenen Gebieten südlich der Route 495, einschließlich Greater Boston, Rhode Island und dem Süden von Massachusetts, wird der Großteil des Niederschlags als Regen fallen. Die Temperaturen bleiben dort tagsüber im Bereich der vierziger und niedrigen fünfziger Grad Fahrenheit, was eine Umwandlung in Schnee unwahrscheinlich macht. Es wird erwartet,dass der Regen donnerstagnachmittags einsetzt und bis in den frühen Freitagmorgen andauert, wobei lokale Ansammlungen von etwa einem halben Zoll bis zu zwei Zoll Regen möglich sind. In diesen Küstenregionen besteht kaum eine Chance, das sich Schnee auf dem Boden festsetzt,da die Bodentemperaturen zu hoch sind. Gelegentlich können jedoch einzelne Schneeflocken mit Regen vermengt auftreten, insbesondere in den frühen Morgenstunden, ohne jedoch nennenswerte Ansammlungen zu verursachen.

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Im Gegensatz dazu werden die inneren und höher gelegenen Regionen wie die Berkshires in Massachusetts, die Adirondacks und Catskills in New York, sowie weite Teile Vermonts, New Hampshires und Maine, signifikante Schneemengen erleben. hier wandelt sich der Niederschlag bereits Donnerstagnacht oder früh am Freitag in Schnee um. In den höchsten Gipfeln dieser Gebiete werden mehrere Zoll, in einigen isolierten Bereichen bis zu sechs Zoll, erwartet. Dieser Schnee ist indes durchweg nass und schwer, was die Gefahr von rutschigen Straßen und potenziellen Astbrüchen erhöht. Die Schneegrenze liegt eng an den höheren Erhebungen entlang, wobei das Innere Neuenglands und die Snowbelt-Gebiete der Großen Seen die primären Empfänger dieser winterlichen Bedingungen sind.

Windbedingungen und Temperaturabfall

Neben den Niederschlägen bringt der Nor'easter starke Winde aus nordöstlicher Richtung mit sich. Die Windböen sollen donnerstagnachmittags starten und bis zum Freitagmittag ihren Höhepunkt erreichen. Inlandsgelände müssen mit Böen zwischen zwanzig und dreißig Meilen pro Stunde rechnen, während küstennahe Gebiete stärkere Windgeschwindigkeiten von dreißig bis vierzig Meilen pro Stunde erwarten. Diese winzigen Bedingungen tragen zur Gefriergefahr bei und erhöhen das Risiko von Stromausfällen durch umstürzende Bäume, obwohl keine extremen Schäden prognostiziert werden. Die Kombination aus kaltem Wind und fallenden Temperaturen führt dazu, dass es sich kälter anfühlt als die tatsächlichen Lufttemperaturen anzeigen, insbesondere in den frühen Morgenstunden freitags.

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Die Temperaturen werden im Laufe des Wochenendes deutlich sinken, wodurch kalte Luftmassen weit nach Süden in die Midwest- und Südoststaaten gezogen werden. In den Tagen nach dem Sturm, also freitags bis sonntags, liegen die Höchsttemperaturen im gesamten Nordosten und Mittleren Westen meist in den vierzigern. Besonders bemerkenswert ist der Temperaturrückgang im Südosten, wo in Teilen der Carolinas, Georgias und Alabamas die ersten Frost- und Gefrierevents der Saison eintreten könnten. dies stellt ein ernsthaftes Risiko für empfindliche Pflanzen dar, die noch draußen stehen, und erfordert möglicherweise Schutzmaßnahmen für Gärten und Balkone.

Reisewarnungen und langfristige Auswirkungen

Für Reisende, die zwischen Donnerstag und Samstag in den betroffenen Gebieten unterwegs sind, wird höchste Vorsicht geboten. Insbesondere in den bergigen Regionen des Interior Northeast und den Great Lakes Snowbelts sind nasse,schlammige Ansammlungen auf den Straßen zu erwarten. Fahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen,den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern und besonders nachts auf glatte Oberflächen achten. Die Sichtweite kann durch den feuchten Schnee und den Regen beeinträchtigt sein,was die Fahrsicherheit zusätzLich gefährdet. Es wird empfohlen,Reisen in höhere Lagen solange wie möglich zu vermeiden oder nur mit winterfestem Fahrzeugmaterial durchzuführen.

Langfristig markiert dieses Wetterereignis den Übergang vom Herbst zum Winter in vielen Teilen des Landes. für einige Gebiete bedeutet es den ersten schneefallreichen Tag der Saison,was symbolisch den Beginn der wintertypischen Bedingungen einläutet. Nach dem Abzug des Sturms wird sich jedoch wieder trockeneres Wetter einstellen, wobei die nächsten Tage klarer und kühler sein sollen. Die meteorologischen Experten betonen, dass solche Nor'easters zwar häufig vorkommen und nicht stets schwere Schäden verursachen,jedoch ihre Fähigkeit, große Mengen an Feuchtigkeit und Kälte gleichzeitig zu transportieren, sie zu bedeutenden lokalen Wetterphänomenen macht. Die genauen Schneemengen können indes noch variieren,da das Schmelzen auf dem warmen Boden die endgültige Ansammlung reduzieren kann.