Nora Haukland: 'Ich bin froh, dass es Hoffnung auf Gerechtigkeit gibt'

Die Influencerin Nora Haukland hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet, nachdem Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, zu vier Jahren Haft verurteilt wurde.

Die Influencerin Nora Haukland hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet, nachdem Marius Borg Høiby , der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, zu vier Jahren Haft verurteilt wurde.

Haukland hatte vor zwei Jahren schwere Vorwürfe gegen Borg Høiby erhoben, den sie wegen seiner Gewalttätigkeit gegen sie angeklagt hatte. Sie beschrieb, wie er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, getreten und gewürgt hatte, und dass er ihre Wohnung zertrümmert hatte. Haukland sagte, dass die letzten zwei Jahre für sie anstrengend gewesen seien und dass sie noch heute unter den Traumata leide, die sie während ihrer Beziehung mit Borg Høiby erlebt hatte.

Sie erklärte, dass sie sich lange Zeit analysiert und sich mit einem kritischen Auge betrachtet hatte, um herauszufinden, warum sie sich in eine solche Beziehung begeben hatte. Haukland beschrieb, wie sie versucht hatte, sich kleiner zu machen, indem sie sich anders kleidete, weniger schminkte und weniger Raum einnahm, aber dass sie immer noch unter den Folgen ihrer Erfahrungen litt.

Sie sagte, dass sie sich nun über ein kleines Sieg freuen konnte, da das Gericht Borg Høiby schuldig gesprochen hatte und er zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Haukland sagte auch, dass sie hoffte, dass ihre Erfahrungen anderen Frauen helfen könnten, sich nicht in ähnliche Situationen zu begeben





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