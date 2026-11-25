Auf markt.de wurde eine Sexanzeige mit dem KI-bearbeiteten Gesicht von Nora Kunschke veröffentlicht. Die Polizei ermittelte eine Person, doch eine vollständige Akteneinsicht fehlt bis heute.

Die 28-jährige Nora Kunschke ist Opfer digitaler sexualisierter Gewalt geworden. Eine Person hat ihr Gesicht gestohlen, Fotos mit künstlicher Intelligenz bearbeitet und damit auf der Kleinanzeigenplattform markt.de eine Sexanzeige erstellt. Darin wurden Sextreffen und manipulierte Bilder gegen Geld angeboten.

Nora Kunschke erfuhr nach eigenen Angaben nur zufällig von der Anzeige. Bis heute weiß sie nicht, ob gefakte Nacktfotos oder Nacktvideos von ihr existieren und wer diese auf seinem Handy hat. Sie schildert ihre Erfahrungen offen, um über die Folgen digitaler Gewalt zu sprechen.

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Wie die Sexanzeige mit dem KI-Gesicht entstand

Nach den Schilderungen von Nora Kunschke hat die Person hinter dem Profil ihr Gesicht auf Fotos montiert, die mit künstlicher Intelligenz manipuliert wurden. Unter dem Namen Sunny332 schrieb sie über markt.de andere Menschen an und nutzte dafür das Gesicht der 28-Jährigen.

Die Anzeige erhielt mehr als 100 Likes. Nora Kunschke zieht daraus den Schluss, dass mehr als 100 Menschen Kontakt zu diesem Profil hatten. Was genau diese Menschen erhalten haben, weiß sie nicht.

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Die Entdeckung kam über mehrere Wege. Zuerst schrieb ihr ein fremder Mann auf Instagram und fragte, ob sie auf markt.de aktiv sei. Später meldete sich ein Nutzer, der Noras Bild per Google gesucht und so ihr Profil gefunden hatte. Mittlerweile hat markt.de die Anzeige entfernt.

Nora Kunschke teilt auf Instagram Einblicke in ihren Familienalltag und ist Botschafterin der Mühlenkreiskliniken. Nun ist sie selbst Opfer von Deepfakes geworden, die ihr Bild für sexualisierte Inhalte missbrauchen.

Ermittlungen der Polizei und fehlende Akteneinsicht

Die Polizei konnte nach der Anzeige von Nora Kunschke eine Person ermitteln und den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Eine vollständige Akteneinsicht hat die 28-Jährige bis heute nicht erhalten.

Genau diese fehlende Einsicht belastet sie besonders. Sie weiß nicht, ob jemand ihr Gesicht auf nackte Körper gesetzt hat, ob Videos existieren oder ob die Person weitere Accounts und Plattformen genutzt hat. Das tatsächliche Ausmaß bleibt für sie offen.

Sie fühlt sich deshalb ausgeliefert und versucht, das Geschehene zu verdrängen. Wenn sie darüber nachdenkt, bekommt sie nach eigenen Worten Angst.

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Frühere Gewalterfahrung und ihre Folgen

Nora Kunschke erlebte bereits als 13-Jährige sexualisierte Gewalt durch ihren ersten Freund, der rund dreieinhalb Jahre älter war. Nach ihrer Schilderung zwang er sie zunächst zu sexuellen Handlungen und später dazu, mit ihm zu schlafen. Sie habe damals lange nicht verstanden, was geschah.

Monate später, auch durch eine Therapie, erkannte sie, dass das Erlebte nicht normal war, und schrieb ihrem früheren Freund eine Nachricht. Daraufhin zeigte ihn die Mutter wegen übler Nachrede an, wodurch die Polizei auf den Fall aufmerksam wurde. Nora Kunschke wurde als Zeugin geladen.

Am Ende wurde der frühere Freund wegen Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen. Trotzdem behauptete er in dem gemeinsamen Umfeld, sie habe sich alles ausgedacht. Bei Nora Kunschke wurde später eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.

Heute lebt sie weit entfernt von ihrer damaligen Heimat und möchte mit dieser Vergangenheit nicht mehr konfrontiert werden. Die Fake-Sexanzeige traf sie deshalb doppelt. Zuerst empfand sie vor allem Wut, gleichzeitig spielte sie das Erlebte vor ihrem Partner zunächst herunter und begann, an sich selbst zu zweifeln.