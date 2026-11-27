Norbert Dickel wird im Deutschen Fußballmuseum für 25 Jahre GOFUS-Ehrenamt geehrt. Über 300 Plätze und 19 Millionen Euro Projektvolumen prägen die soziale Arbeit.

Norbert Dickel steht im Mittelpunkt einer großen Ehrung im Deutschen Fußballmuseum. Der 64-jährige, allgemein als Nobby bekannte, wird am Freitag von der Fußballgemeinschaft feierlich begrüßt. Er blickt auf ein Vierteljahrhundert zurück, das seine Stimme über die reine Berichterstattung hinaus zu einer Institution gemacht hat.

Jubiläum der GOFUS-Stiftung im Museum

Das Deutsche Fußballmuseum ist der Ort, an dem die Geschichte des Ehrenamts gefeiert wird. Vor genau 25 Jahren startete die Idee, die zunächst als Gesprächsthema am Stammtisch galt, nun aber historisches Gewicht besitzt. Die Gemeinschaft steht für Fußball, Golf und vor allem für menschliches Engagement. Aus einer kleinen Gruppe bekannter Sportler sind heute über 500 Mitglieder entstanden.

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Die Mitgliederstruktur hat sich gewandelt. Das Konto der Organisation ist nicht durch finanzielle Sprüche gefüllt, sondern durch messbare soziale Spuren. Diese Entwicklung zeigt, wie sich eine lose Idee in eine strukturierte Bewegung verwandelt hat, die tief in die Gesellschaft eingreift. Die Feier im Museum ehrt nicht nur den Mann, sondern das gesamte Netzwerk.

Projektvolumen von 19 Millionen Euro

Die Zahlen der GOFUS-Arbeit sind beeindruckend und konkret. Mehr als 300 Spiel- und Bolzplätze wurden durch das Engagement ermöglicht. Diese Infrastruktur verteilt sich kaum auf eine Ecke in Deutschland, wo nicht irgendwo ein Ball rollt. Die physische Präsenz der Projekte ist landesweit spürbar und greifbar.

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Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf fast 19 Millionen Euro. Diese Summe fließt direkt in die Realisierung von Sportstätten und die Förderung von Kindern. Es geht dabei nicht um abstrakte Zahlen, sondern um die konkrete Möglichkeit für Jugendliche, Sport zu treiben. Die GOFUS hat damit eine massive materielle Basis geschaffen, die Generationen von Spielern zugutekommt.

Von Promi-Golf zu sozialer Perspektive

Norbert Dickel selbst steht nun im Rampenlicht der Geschichte. Der Mann, der sonst das Stadion mit seiner rauhen Stimme elektrisiert, wird zur lebendigen Legende. Mit einem weichen Kern hinter der öffentlichen Persona hat er gezeigt, dass Engagement keine Frage des Nutzens, sondern des Nutzens für andere ist. Er fragt nicht nach dem persönlichen Gewinn, sondern nach der Hilfe für Bedürftige.

Die Applauswolke, die am Freitag auf das Museum einwirken wird, gilt Titeln und Toren, aber vor allem den Träumen aus Kunstrasen und dem Kinderlachen, das daraus resultiert. Aus der ursprünglichen Aktivität des Promi-Golfs ist eine echte Perspektive für viele geworden. Das Jubiläum wird zur Liebeserklärung an das Ehrenamt insgesamt. Wenn Nobby lächelt, teilt ein ganzes Netzwerk diesen Moment mit der Stadt Dortmund.