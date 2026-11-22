CDU-Politiker Norbert Röttgen und Ex-Außenminister Dmytro Kuleba analysieren die aggressive Rhetorik des Kremls und warnen vor einer Eskalation der Zivilexplosion in der Ukraine im kommenden Winter.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat mit drastischen Worten vor der aktuellen Kriegsführung Russlands gewarnt und dabei auf die direkte Interaktion mit Caren Miosga Bezug genommen, um die gravierende Gefährdungslage zu verdeutlichen. In seiner Analyse erklärte der 61-jährige CDU-Fraktionsvize eindringlich, dass der russische Staatschef Wladimir Putin kein reales Interesse an einer Beendigung des Konflikts hegt und stattdessen entschlossen ist, die Eskalation fortzusetzen. Röttgen betonte dabei, dass die russische Führung plant, den bevorstehenden Winter gezielt für Bombardierungen der zivilen Infrastruktur in der Ukraine zu nutzen, mit dem expliziten Ziel, die Hauptstadt Kiew und weitere Landesteile unbewohnbar zu machen.

Putin nutzt Verhandlungen nur als taktische Masche

Röttgen charakterisierte sämtliche diplomatischen Reden und Gespräche über Verhandlungen als reinen Teil der russischen Kriegsführung, der dazu dient, Zeit zu schinden und westliche Einheiten zu spalten. Der Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer, die 57 Jahre alt ist, zufolge haben sich die maximalen Forderungen Moskaus in Abu Dhabi sogar noch erweitert, was die imperialistischen Ambitionen des Kremls unterstreicht. Röttgen selbst fasste die russische Strategie auf den Punkt, indem er von einer angestrebten russischen Vorherrschaft in Osteuropa sprach, die durch keine einzige Andeutung oder ein Indiz in Frage gestellt werde.

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Der CDU-Politiker verwies dabei auf den Plan, den Wladimir Putin in Abu Dhabi formuliert hat, der auf die Wiederherstellung Russlands als Imperium abzielt. Da nirgendwo sichtbar geworden sei, dass Putin von seinen imperialistischen Ansprüchen auf Europa abgewichen ist, müsse dies als realistische Basis für alle weiteren politischen Entscheidungen angenommen werden. Diese einseitige Orientierung an Stärke und Expansion schließt jede echte Bereitschaft zu fairen diplomatischen Lösungen aus, wie Röttgen klarstellte.

Kuleba sieht Widerstand gegen Trumps Putin-Nähe

Ukainas Ex-Außenminister Dmytro Kuleba, der 45 Jahre alt ist, ergänzte die Einschätzung mit einem Blick auf die politische Lage in den Vereinigten Staaten. Er stellte fest, dass Donald Trump zwar möglicherweise ein persönlicher Freund von Wladimir Putin sein mag, die Vereinigten Staaten als Ganzes jedoch nicht unbedingt als Freunde Russlands betrachtet werden dürfen. Kuleba betonte, dass die allgemeine Einstellung gegenüber Russland im amerikanischen Volk und in den Institutionen eine deutlich andere sei als die Darstellung durch Präsident Trump.

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Obwohl Donald Trump Wladimir Putin weiterhin hofieren wird, rechnet Kuleba mit zunehmendem Widerstand aus dem Kongress sowie aus den Reihen der eigenen Republikanischen Partei. Diese institutionellen Checks und Balances in den USA könnten eine einseitige Annäherung an Moskau einschränken und sicherstellen, dass die strategischen Interessen der Westeuropäer und Ukrainer weiterhin verteidigt werden. Kulebas Beobachtung unterstreicht die Komplexität der transatlantischen Beziehungen und die potenziellen Spannungen innerhalb der US-amerikanischen Politik.

Europäische Einheit als Schlüssel zur Sicherheit

Trotz der düsteren Aussichten machte Dmytro Kuleba Hoffnung auf die Stärke der Ukraine und die Erwartung, dass Europa an die eigene Stärke glauben wird. Er argumentierte, dass solange die Ukraine und Europa zusammenstehen, weder Präsident Donald Trump noch Präsident Wladimir Putin ihnen ihren Willen aufzwingen können. Europa verfüge über viele wichtige strategische Karten, die bei intelligentem und gemeinsamem Spiel genutzt werden könnten, um Diktate aus dem Ausland abzuwehren.

Kuleba forderte die europäischen Länder auf, an sich selbst zu glauben und aktiv an der Organisation der Sicherheit und des Wohlstands des Kontinents mitzuwirken. Die Botschaft ist eindeutig: Kollektives Handeln und strategische Weitsicht sind der einzige Weg, um sich gegen den russischen Druck zu wehren und die Souveränität der Partnerstaaten zu wahren. Diese Haltung dient als fundamentaler Leitfaden für die weitere politische Ausrichtung der EU in der anhaltenden Krisenregion.