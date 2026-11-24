Als „Princess of Schwanitz“ lag das Schiff in der ARD-Serie „Nord bei Nordwest“ vor Anker. Doch nun ragt nur noch der Kajütenaufbau aus dem Wasser. Was ist über den Vorfall im Hafen von Orth bekannt?

Die „Nord bei Nordwest“-Crew Jana Klinge , Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse und Cem Ali Gültekin an Bord der „Princess of Schwanitz“ im Jahr 2023. - Als „Princess of Schwanitz“ lag das Schiff in der ARD-Serie „Nord bei Nordwest“ vor Anker.

Doch nun ragt nur noch der Kajütenaufbau aus dem Wasser. Was ist über den Vorfall im Hafen von Orth bekannt? Das aus der ARD-Krimiserie „Nord bei Nordwest“ bekannte Schiff „Princess of Schwanitz“ ist im Hafen von Orth auf der Ostseeinsel Fehmarn gesunken.

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„Das ist leider richtig“, sagte eine Hafenmitarbeiterin auf Nachfrage und bestätigten einen Bericht der „Lübecker Nachrichten“ über den Vorfall am Montag. Von dem Schiff, das eigentlich den Namen „Seeadler“ trägt, ragt nun nur noch der Kajütenaufbau aus dem Wasser. Die Ursache ist noch unklar. Eine Spezialfirma soll mit der Bergung beauftragt werden.

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Feuerwehrleute legten Ölsperren um das Schiff herum, damit keine Kraftstoffe auslaufen. Die „Seeadler“/„Pincess of Schwanitz“ diente in der Serie „Nord bei Nordwest“ als schwimmender Wohnort von Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs . Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichteten, wurde die „Seeadler“ 1946 in Travemünde gebaut und als Fischkutter eingesetzt. Ursprünglich trug das Schiff den Namen „Gertrud“.