Nord Stream 2 AG geht gegen EU-Verordnung vor

Die Nord Stream 2 AG hat Klage gegen die EU-Verordnung 2026/261 eingereicht, die den Ausstieg aus russischen Gasimporten in die Europäische Union vorantreibt. Die Klage richtet sich gegen die faktische Enteignung ohne Entschädigung und die Verletzung von Eigentumsrechten.

Die Nord Stream 2 AG geht juristisch gegen die geplante EU-Verordnung vor, die den Ausstieg aus russischen Gasimporten in die Europäische Union vorantreibt. Die Klage richtet sich gegen die EU-Verordnung 2026/261, die ab 2027 in Kraft treten soll.

Die Nord Stream 2 AG argumentiert, dass die Verordnung faktisch einer Enteignung ohne Entschädigung gleichkommt und die Möglichkeit nimmt, die Pipeline wirtschaftlich zu nutzen. Die Gesellschaft sieht sich in ihren Eigentumsrechten verletzt und wirtschaftlich benachteiligt. Die Klage wird beim Gericht der EU unter dem Aktenzeichen T-264/26 geführt. Die EU hält an ihrem Ziel fest, russische Energieimporte dauerhaft aus dem europäischen Markt zu verdrängen





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Nord Stream 2 AG EU-Verordnung 2026/261 Ausstieg Aus Russischen Gasimporten Eigentumsrechte Wirtschaftliche Benachteiligung

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