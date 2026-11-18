Das Nordderby steigt am Sonntag um 17.30 Uhr im Weserstadion. Werder bereitet neue Spieler gezielt auf die Brisanz der Partie gegen den HSV vor.

Das Nordderby steht vor der Tür: Am Sonntag um 17.30 Uhr kommt der HSV ins Weserstadion, die Partie wird live bei DAZN übertragen. Es ist erst das dritte Duell zwischen Werder Bremen und dem HSV seit dem Aufstieg der Hamburger in die Bundesliga im Jahr 2025.

Bei Werder hat im Sommer ein großer Umbruch stattgefunden. Deshalb haben sechs mögliche Startelf-Spieler im Oberhaus noch kein Derby gegen den HSV bestritten. Namentlich genannt werden Karl Hein, Arthur, Youri Regeer, Eren Dinkci und Chuki.

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Werder bereitet neue Spieler auf das Derby vor

Werder Bremen will die Brisanz des Duells mit dem HSV gezielt vermitteln. Profi-Chef Peter Niemeyer kündigte gegenüber BILD an, die Spieler, die noch nicht lange beim Verein sind, gesondert auf die Bedeutung der Partie vorzubereiten.

Niemeyer betonte, dass es ein besonderes Spiel für ganz Bremen sei. Welche Maßnahmen die Verantwortlichen vor dem Duell genau planen, wollte der Profi-Chef allerdings noch nicht verraten.

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Bereits vor dem Heimspiel gegen den HSV in der vergangenen Saison hatte Werder ein emotionales Video gezeigt. Darin wurde unter anderem die tragische Geschichte von Adrian Maleika dargestellt, der am 17. Oktober 1982 von HSV-Hooligans totgeprügelt wurde. Die Vereinsverantwortlichen setzten damit auf einen Rückblick auf einen der schwärzesten Momente der Derby-Geschichte.

Stimmen von Youri Regeer und Niclas Füllkrug

Nicht alle Spieler benötigen laut Werder eine solche Vorbereitung. Youri Regeer, 23 Jahre alt, erklärte nach der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart, dass ihm niemand erklären müsse, wie besonders das Spiel sei.

Regeer verwies auf seine Erfahrung aus den Niederlanden, wo er Derbys kennengelernt habe, und kündigte an, top-motiviert in die Partie zu gehen. Niclas Füllkrug, 33 Jahre alt, hat in der Bundesliga bislang kaum Nordderby-Erfahrung mit Werder gesammelt.

In der Saison 2012/13 wurde der damals 20-jährige Füllkrug für zwölf Minuten eingewechselt. Knapp zehn Jahre später stand er beim wichtigen 3:2-Sieg auf dem Platz, allerdings in der 2. Liga, und erzielte dabei das 2:1. Nun will Füllkrug auch in der Bundesliga gegen den HSV treffen.

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Ausgangslage vor dem Duell im Weserstadion

Werder gewann das vergangene Heimspiel gegen den HSV mit 3:1 und legte damit den Grundstein für den Klassenerhalt. Die Bremer gehen das Duell am Sonntag im Weserstadion mit einem Team an, das im Sommer stark verändert wurde.

Für die Mannschaft von Werder Bremen geht es am Sonntag um 17.30 Uhr darum, die Lehren aus dem emotionalen Rückblick umzusetzen. Ob die Vorbereitung der neuen Profis auf dem Platz Wirkung zeigt, wird sich im Anpfiff gegen den HSV entscheiden.