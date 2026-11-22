Das schwedische Startup Nordic Air Defence (NAD) präsentierte den K200-Abfangjäger zur Bekämpfung schneller russischer Angriffsdrohnen. Das System arbeitet autonom und wurde in nur 70 Tagen entwickelt.

Das schwedische Rüstungstechnologie-Startup Nordic Air Defence (NAD) hat den neuen autonomen Abfangjäger K200 vorgestellt. Dieses System soll der Ukraine dabei helfen, sich gegen die zunehmend schneller werdenden russischen Angriffsdrohnen zu wehren. Die russischen Drohnen schlagen mittlerweile mit Geschwindigkeiten von mehr als 600 km/h zu, was herkömmliche Abwehrmaßnahmen vor große Herausforderungen stellt.

Autonome Jagdtechnik und Testergebnisse

Der K200 ist speziell darauf ausgelegt, die russischen Modelle Geran-3 und Geran-4 abzufangen, die seit einigen Monaten mit Jet-Turbinen angetrieben werden. Das Besondere an dieser Waffe ist ihre Fähigkeit, Ziele vollständig autonom zu verfolgen und anzugreifen. Nach Angaben von NAD-Chef und Mitgründer Karl Rosander traf das System bei Tests neun von zehn Zielen mit hoher Präzision.

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N selbst bei einem verfehlten ersten Versuch endet der Angriff nicht automatisch. Die Drohne ist so konzipiert, dass sie auch nach einem Fehlschlag weitermanövrieren und weitere Versuche starten kann. Diese Redundanz erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die feindliche Drohne im Luftraum über der Ukraine zerstört wird, bevor sie ihr Ziel erreicht.

Schnelle Entwicklung und technische Spezifikationen

Laut Herstellerangaben wurde der neue Abfangjäger in gerade einmal 70 Tagen entwickelt. Kunden hatten nach einem System gesucht, das den schnelleren Geran- und Shahed-Drohnen effektiv begegnen kann. Das maximale Startgewicht (MTOW) des K200 liegt bei 2,4 Kilogramm, was ihn zu einem leichten, aber hochmobilen Gerät macht.

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Der Abfangjäger hat eine Reichweite von mehr als 25 Kilometern und kann einen Sprengkopf mit einem Gewicht von 500 Gramm tragen. Angetrieben wird die Drohne von oben betrachtet mit einem Propeller. Sie verfolgt ihr Ziel über mehrere Sensoren, die Kameras und Erfassungssysteme an Bord integrieren.

Explosionsradius wird mit etwa zehn bis zwölf Metern angegeben, was bedeutet, dass der K200 sein Ziel nicht unbedingt direkt treffen muss. NAD-Chef Rosander erklärte gegenüber dem Branchenportal Tectonic Defense, dass Nutzer das Ziel verfolgen und den Sprengkopf genau dort zünden können, wo es für die Mission am besten passt.

Flexibles Startsystem und sensorische Unabhängigkeit

Gestartet werden kann der K200 über verschiedene Systeme des Herstellers, darunter ein fahrzeugmontierter Startbehälter, eine tragbare taktische Abschussvorrichtung oder ein modulares Startsystem. Diese Vielseitigkeit erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten taktischen Situationen auf dem Schlachtfeld.

Die Drohne arbeitet laut Hersteller autonom und ist nicht auf ein bestimmtes Radar- oder Sensorsystem angewiesen. Es genügen die Koordinaten eines 3D- oder optischen Sensors, erklärt Rosander. Der K200 berechnet anschließend selbstständig den besten Weg zum Ziel, basierend auf den eingestrahlten Daten.

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Kameras und Sensoren an Bord erkennen und erfassen das Ziel, anschließend berechnet das System seinen Angriffsweg. Dabei soll der Abfangjäger nicht auf externe Radaranweisungen angewiesen sein, was die Störsicherheit in modernen Kriegsführungsszenarien erhöht.

Zusammenarbeit mit Schweden und künftige Bedrohungen

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des K200 spielt Schweden. NAD arbeitet laut Rosander sehr eng mit Partnern im Land zusammen und testet seine Systeme dort bereits seit einiger Zeit. Schweden soll helfen, das System gegen reale Bedrohungen weiterzuentwickeln und zu validieren.

Für die neueste russische Entwicklung, die Geran-5-Drohne, sei das System derzeit noch nicht geeignet, räumte Rosander ein. Allerdings werde bereits an der Anpassung gearbeitet, um auch diese neue Bedrohungslage abdecken zu können. Die Dynamik des Waffenschachts erfordert kontinuierliche technische Anpassungen.