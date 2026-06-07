Nordkorea erklärt Atomwaffenstatus für nicht verhandelbar

Kim Yo Jong warnt vor Denuklearisierungs-Träumen und erteilt diplomatischen Bemühungen für eine nukleare Abrüstung Nordkoreas eine klare Absage. Chinas Präsident Xi Jinping besucht Nordkorea erstmals seit 2019. Nordkorea unterliegt UN-Sanktionen und Kim Yo Jong gewinnt an Einfluss im Land.

Nordkorea s Machthaber Kim Yo Jong hat den Status ihres Landes als Atomwaffen macht als nicht verhandelbar bezeichnet. In einer Erklärung gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA betonte sie, dass Nordkorea s Nuklearwaffen status eine 'unumkehrbare Realität' sei, unabhängig davon, ob andere Länder ihn anerkennen oder nicht.

Sie warnte zudem feindliche Kräfte davor, von einer Denuklearisierung Nordkoreas zu träumen, und erteilte damit diplomatischen Bemühungen für eine nukleare Abrüstung des Landes eine klare Absage. Diese Aussagen erfolgten kurz vor dem angekündigten Staatsbesuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Nordkorea, der am Montag erstmals seit 2019 wieder das Land besuchen wird. China ist Nordkoreas einziger formeller Bündnispartner und die beiden Staaten kämpften Seite an Seite während des Koreakriegs (1950-53).

Nordkorea unterliegt seit rund zwei Jahrzehnten umfangreichen UN-Sanktionen wegen seines Atom- und Raketenprogramms. In letzter Zeit haben China und Russland im UN-Sicherheitsrat weitere Strafmaßnahmen gegen Nordkorea blockiert und die Verlängerung des Mandats eines UN-Expertengremiums, das die Umsetzung der Sanktionen überwacht hatte, verhindert. Kim Yo Jong, die Tochter des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, gewinnt an Einfluss in Nordkorea und ist immer öfter bei wichtigen Anlässen an der Seite ihres Vaters zu sehen.

Dies hat Spekulationen über ihre mögliche Rolle als Kronprinzessin des Landes ausgelöst. Über Kim Yo Jong ist jedoch nur wenig bekannt





derspiegel / 🏆 17. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordkorea Atomwaffen Kim Yo Jong Nuklearwaffen China UN-Sanktionen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erstmals seit sieben Jahren: Chinas Präsident Xi will Nordkorea besuchenChinas Staatschef Xi Jinping will das international isolierte Nordkorea besuchen, das zuletzt mit neuen Waffentests weltweit für Beunruhigung gesorgt hatte. Der Besuch erfolge auf Einladung von Nordkorea.

Read more »

Chinas Staatschef reist erstmals seit 2019 nach NordkoreaPEKING/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Erstmals seit Jahren wird Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang kommender Woche ins international weitgehend isolierte Nachbarland Nordkorea reisen. Wie die Staatsmedien beider

Read more »

China: Xi Jinping reist erstmals seit 2019 nach Nordkorea und trifft Kim Jong-unDer chinesische Staatschef Xi Jinping reist kommende Woche nach Nordkorea. Der seltene Besuch erfolgt nach Kims Annäherung an Russland und wenige Wochen nach Trumps Reise nach Peking.

Read more »

Vor Xi-Besuch: Kim Jong-un kündigt neue Zerstörer-Klasse und Unterwasserwaffen anNordkorea will seine Seestreitkräfte schneller modernisieren. Die Marine soll künftig eine größere Rolle in Nordkoreas nuklearer Abschreckung übernehmen.

Read more »