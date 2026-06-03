Nordkorea: Kim Jong Un fordert drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte

Nordkoreas Präsident Kim Jong Un hat den drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt. Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial solle exponentiell steigen, forderte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkorea s Präsident Kim Jong Un hat den drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt. Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle exponentiell steigen, forderte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Damit setzt er seinen Kurs der atomaren Aufrüstung fort - trotz rigider UN-Sanktionen. Nordkorea ist seit 20 Jahren mit strikten UN-Sanktionen belegt, da das Land ein staatliches Atomwaffenprogramm betreibt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr.

Der Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial war der Anlass für Kims Aussage. Die genauen Details seiner Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Es bleibt zu hoffen, dass die internationale Gemeinschaft gemeinsam gegen diese Bedrohung vorgehen kann, um den Frieden in der Region zu sichern





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