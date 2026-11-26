Nordkorea soll Waffenlieferungen an Russland gestoppt haben. Laut ukrainischem Geheimdienst gefährdet ein diplomatischer Streit auch weitere Truppenentsendungen.

Ein diplomatischer Streit soll das Militärbündnis zwischen Russland und Nordkorea belasten. Auch die Entsendung Zehntausender weiterer Soldaten steht auf dem Spiel.militärischen Unterstützung für Russlandhervor. Demnach soll eine Äußerung des stellvertretenden russischen Außenministers Andrej Rudenko den Konflikt ausgelöst haben.

Dieser habe im Oktober angekündigt, Russland werde künftig zu einer Entspannung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea beitragen. Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui habe daraufhin Ende Oktober erklärt, dass solche Aussagen nicht mit den Bündnisvereinbarungen zwischen beiden Ländern vereinbar seien.

Advertisement

Advertisement

Zudem habe sie von der russischen Regierung Aufklärung über deren Politik Nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes umfassen die nordkoreanischen Maßnahmen die vorübergehende Einstellung der Lieferungen ballistischer Raketen vom Typ KN-23 sowie einer weiteren Lieferung von Artilleriemunition. Auch russische Militärtransportflugzeuge dürften den nordkoreanischen Luftraum nicht mehr nutzen.am 20. Oktober berichtete, würde Russland entsprechende Schritte der südkoreanischen Regierung begrüßen. Die Beziehungen zu anderen Ländern mache man nicht von den Entwicklungen in der Ukraine abhängig, erklärte Rudenko damals.