Der ukrainische Nachrichtendienst HUR meldet, dass Kim Jong-un die Lieferung ballistischer Raketen und den Truppenausbau für Russland stoppt. Ein Blick auf die Hintergründe und die aktuellen militärischen Implikationen dieses Schrittes.

Der ukrainische Militärgeheimdienst Hauptverwaltung für Aufklärung ( HUR) meldet, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un eine vorübergehende Aussetzung der militärischen Unterstützung für die russische Föderation angeordnet hat. Diese Entscheidung betrifft unter anderem die Lieferungen von ballistischen Raketen vom Typ KN-23 sowie Artilleriemunition an die Streitkräfte von Putin. Zudem sieht das neue Dekret ein Flugverbot für russische Militärtransportflugzeuge im Luftraum Nordkoreas vor, was die logistische Anbindung zwischen den beiden Ländern deutlich einschränken wird.

Klare Befehle zur Deeskalation und Kontaktaufnahme

Die Anordnung von Kim Jong-un erfolgte auf diplomatische Initiativen hin, bei denen Moskau als Vermittler zwischen Nord- und Südkorea auftreten sollte. Bereits im Oktober hatte Russland vorgeschlagen, seine Position als neutraler Akteur zur Deeskalation zwischen den beiden tief verfeindeten koreanischen Staaten zu nutzen. Wenig später erklärte die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui nach Angaben des HUR, dass solche diplomatischen Überlegungen ernst genommen würden. Gleichzeitig forderte sie vom Kreml eine explizite Klarstellung dazu ein, wie sich die russische Politik gegenüber Südkorea in Zukunft gestalten soll. Eine offizielle Bestätigung der Aussetzung der Militärhilfe durch Pjöngjang liegt jedoch bislang nicht vor.

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HUR analysiert Stopp des Truppenausbaus und Luftraum

Dem Bericht des ukrainischen Geheimdienstes zufolge blockiert der neue Erlass auch die geplante Aufstockung des nordkoreanischen Truppenkontingents in Russland. Während derzeit etwa 8500 Soldaten im Einsatz sind, war eine Erweiterung auf bis zu 50.000 Männer angedacht, die nun gestoppt wurde. Allerdings betonen die Analysten, dass die bereits stationierten nordkoreanischen Einheiten weiterhin aktiv in der russischen Region Kursk eingesetzt sind. Darüber hinaus wird in der Region Woronesch weiterhin eine nordkoreanische Raketeneinheit für Angriffe auf die Ukraine operieren. Der HUR-Report stellt klar fest, dass der Ausbau der militärischen Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang aktuell pausiert wird.

Logistische Hürden und interne Konflikte in der Koalition

Neben den politischen Signalen nennt der HUR-Bericht auch praktische Gründe für die bestehenden Schwierigkeiten in der Allianz. Dazu gehören anhaltende Hindernisse, die eine reibungslose Streitkräftekooperation erheblich erschweren. So fehle es beispielsweise an qualifizierten Übersetzern, was den täglichen Austausch zwischen den Soldaten verkompliziert. Zudem existiere keine angemessene logistische Unterstützung seitens Nordkorea für die vor Ort stationierten Kontingente. Diese strukturellen Mängel sorgen für Reibungspunkte im Alltag der gemeinsam operierenden Einheiten.

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Russlands Haltung verschärft die diplomatische Spannung

Eine weitere Ursache für die angespannte Lage ist das Verhalten der russischen Militärführung gegenüber den nordkoreanischen Truppen. Der ukrainische Nachrichtendienst zitiert interne Einschätzungen, wonach Vertreter des russischen Oberkommandos die ausländischen Soldaten als politisch auferlegte Last betrachten. Diese ablehnende Haltung trage nicht zur Vertiefung der Zusammenarbeit bei und könne die kurzfristige Aussetzung der Lieferungen erklärt haben. Bei einem offiziellen Besuch Putins in Nordkorea führte Kim Jong-un dem Kremlchef seine Einheiten vor, doch die emotionale Kluft zwischen den Kommandos scheint gewachsen zu sein.

Hintergrund: Sicherheitsgarantien und gegenseitige Hilfe

Trotz der aktuellen Pausen bleiben die grundlegenden Verpflichtungen zwischen den beiden Staaten bestehen. Erst im vergangenen Sommer hatten Nordkoreas Außenpolitiker bei einem Besuch in Moskau erklärt, man wolle den bilateralen Dialog mit dem Kreml weiter ausbauen. In einer gemeinsamen Erklärung sicherten sich Nordkorea und Russland außerdem gegenseitigen sicherheitspolitischen Beistand zu. Dabei erklärte Russland, man wolle Nordkorea bei der Verteidigung der eigenen Souveränität gegen feindliche Bedrohungen volle Unterstützung zukommen lassen. Pjöngjang wiederum sicherte Moskau seine unveränderte Unterstützung für sämtliche innen- und außenpolitische Maßnahmen zu, die darauf abzielen, die eigentliche Ursache des Ukraine-Konflikts zu beseitigen. Die weitere Entwicklung bleibt dennoch unsicher, da eine offizielle Bestätigung durch Pjöngjang aussteht.