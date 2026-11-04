Nordkorea startet neue Rakete in Richtung Japanisches Meer trotz UN-Verbots

Nordkorea hat nach UN-Verbot erneut eine Rakete gestartet. Kim Yo Jong lehnt US-Gespräche ab. Details zur Flugreichweite und zum Sprengkopf werden aktuell von der südkoreanischen Militärführung untersucht.

Die nordkoreanische Führung hat am frühen Morgen erneut ein ballistisches Projektile über dem Japanischen Meer testweise abgefeuert. Diese Aktion verstößt direkt gegen bestehende Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die Pjöngjang strikt untersagen, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten. Das südkorea nische Militär bestätigte den Start und gab bekannt, dass die genauen Spezifikationen des Geschosses aktuell analysiert werden. Damit setzte Nordkorea eine aggressive Testserie fort, die bereits in der vergangenen Woche mit weiteren Waffentests begann.

Details zum Raketenprojekt und Flugdaten

Die militärische Aufklärungseinheit des südkoreanischen Generalstabs ermittelt gerade intensiv über die Art des Projektils und dessen maximale Flugreichweite. Die Behörden wollen durch diese technischen Daten klären, ob es sich um einen Marschflugkörper oder eine ballistische Rakete handelt. Solche präzisen Erkenntnisse sind notwendig, um die tatsächliche Bedrohungslage für Seoul und die regionaalen Verbündeten einzuschätzen. Die Analyseergebnisse sollen in Kürze öffentlich gemacht werden, um die Sicherheit der Allianz zu wahren.

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Wiederholte Tests seit vergangenen Woche

Dieser jüngste Abschuss ist kein isoliertes Ereignis, sondern Teil einer intensiven Testphase. In der vergangenen Woche hatte Nordkorea bereits zwei unterschiedliche Raketentypen erprobt. Dazu gehörte ein Marschflugkörper sowie eine ballistische Rakete, die mit einem Streusprengkopf ausgestattet war. Am vergangenen Donnerstag folgte dann eine weitere Salve, bei der rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgeschossen wurden. Diese Häufung der Tests deutet auf eine eskalierende Rhetorik hin.

Kim Yo Jong lehnt diplomatische Annäherung ab

Gleichzeitig zum militärischen Vorstoß hat die einflussreiche Kim Yo Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, mögliche Verhandlungen mit den USA kategorisch abgelehnt. Sie erklärte laut Berichten der Staatsmedien, dass Pjöngjang keinen Anlass für persönliche Treffen sehe, solange Washington an seiner feindseligen Politik festhalte. Kim Yo Jong betonte zwar, dass Dialog grundsätzlich ein Mittel zur Friedenssicherung sei, dieser müsse jedoch zwingend den nationalen Interessen Nordkoreas dienen. Diese klare Abgrenzung erschwert aktuelle diplomatische Initiativen erheblich.

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US-Präsident Trump plant Treffen mit Kim Jong Un

Trotz der ablehnenden Haltung Pjöngjangs hatte US-Präsident Donald Trump öffentlich mehrfach den Wunsch geäußert, sich noch in diesem Jahr mit Kim Jong Un zu treffen. Die Hoffnung auf eine direkte Konfrontation oder Einigung bleibt auf amerikanischer Seite erhalten. Die außenpolitische Strategie Washingtons zielt darauf ab, durch direkte Kommunikation Spannungen abzubauen. Dieses Ziel kollidiert jedoch derzeit mit der harten Linie der nordkoreanischen Führung.

Skepsis bezüglich eines Gipfels in China

Experten halten Spekulationen über ein bevorstehendes Treffen für sehr unwahrscheinlich. Einige Beobachter hatten gehofft, dass die beiden Staatschefs bei einem bevorstehenden China-Besuch von Donald Trump zusammenkommen könnten. Der Termin ist im Zuge des Apec-Gipfels in Shenzhen in gut zwei Tagen geplant. Die Mehrheit der Analysten geht jedoch davon aus, dass die aktuellen militärischen Provokationen und die diplomatiche Blockade durch Kim Yo Jong keine solchen Hochrangigen Begegnungen zulassen.