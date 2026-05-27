Nordkorea testet neues Raketen- und Marschflugkörper-System

Nordkorea hat ein neues Raketenstartsystem sowie ein neues Marschflugkörper-Waffensystem getestet. Die Tests wurden von Machthaber Kim Jong Un persönlich beaufsichtigt und sollen ein Signal für die Modernisierung der Streitkräfte sein.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues Raketenstartsystem sowie ein neues Marschflugkörper-Waffensystem getestet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete, wurden die am Vortag ausgeführten Tests von Machthaber Kim Jong Un persönlich beaufsichtigt.

Dieser sprach den Angaben zufolge von einem klareren Signal für die Modernisierung unserer Streitkräfte. Es ist eine unverzichtbare Voraussetzung für das Wirken unserer Armee, über eine derart zerstörerische Kraft zu verfügen. Diese mache es für jede feindliche Streitmacht theoretisch unmöglich, zu überleben. Laut KCNA wurde bei dem Test unter anderem ein hochpräzises autonomes Navigationssystem eingesetzt.

Die südkoreanische Armee hatte die neuen Tests des kommunistischen Nordens bereits am Dienstag vermeldet. Insgesamt seien mehrere Geschosse vom nordkoreanischen Chongju aus gestartet worden, etwa 80 Kilometer weit geflogen und im Gelben Meer niedergegangen, das die koreanische Halbinsel von China trennt. In der Folge erhöhte die südkoreanische Armee nach eigenen Angaben die Alarmbereitschaft. Südkorea, die USA und Japan tauschten demnach engmaschig Geheimdienstinformationen zu den Vorfällen aus.

Der Raketenabschuss aus Nordkorea war der achte in diesem Jahr. Im April hatte das kommunistische Land eigenen Angaben zufolge bei Raketentests international geächtete Streumunition eingesetzt





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