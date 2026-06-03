Nordkorea verdoppelt Atomproduktion

Nordkorea hat die Produktion von waffenfähigem Atommaterial in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Der Staatschef Kim Jong Un kündigte eine 'exponentielle' Steigerung der militärischen Atomkapazitäten an.

Nordkorea hat nach Angaben von Machthaber Kim Jong Un die Produktion von waffenfähigem Atommaterial in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Der Staatschef besuchte eine neue Produktionsanlage für Nuklearmaterial und kündigte eine 'exponentielle' Steigerung der militärischen Atomkapazitäten an.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat bereits festgestellt, dass Nordkorea seine Kapazitäten zum Bau von Atomwaffen 'sehr deutlich' ausgeweitet hat. Das ostasiatische Land verfügt nach Angaben der IAEA über dutzende atomare Sprengköpfe und unterliegt wegen seines Atom- und Raketenprogramms massiven internationalen Sanktionen. Die Führung in Pjöngjang bekräftigt immer wieder, dass sie niemals auf ihre Atomwaffen verzichten werde und argumentiert, dass sie Atomwaffen zur Abschreckung gegen eine angebliche militärische Bedrohung durch die USA und mit ihr verbündete Staaten wie Südkorea benötige.

Seit 2009 verwehrt die nordkoreanische Regierung IAEA-Inspektoren den Zugang zu den Nuklearanlagen im Land. Seinen ersten Atomtest hatte Nordkorea im Jahr 2006 ausgeführt. Die internationale Gemeinschaft bleibt besorgt über die Entwicklung der Atomstreitkräfte in Nordkorea und die möglichen Folgen für die regionale und globale Stabilität





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