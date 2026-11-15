Nach der spektakulären Flucht von Dijvar Gündüz in Essen investiert das Land NRW 750.000 Euro in ein eigenes MRT-Gerät in Fröndenberg, um Fluchtrouten über externe Praxen zu schließen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung reagiert auf die spektakuläre Flucht von Dijvar Gündüz mit einer strukturellen Sicherheitslücke im Gefängniswesen. Um zukünftige Ausbrüche während externer medizinischer Behandlungen zu verhindern, hat das Justizministerium die Anschaffung eines eigenen MRT-Geräts für das Justizvollzug skrankenhaus in Fröndenberg beschlossen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Abhängigkeit von externen Arztpraxen und Kliniken zu reduzieren, die als potenzielle Schwachstellen in der Sicherungskette gelten.

Schlussfolgerungen aus dem Ausbruch von Gündüz

Die Initiative zur Modernisierung der Sicherheitsarchitektur wurde direkt aus den Ereignissen um die Flucht von Dijvar Gündüz im Oktober abgeleitet. Justizminister Benjamin Limbach betonte, dass jede Exekution, die nicht stattfindet, ein geringeres Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung und das Bediensteten darstellt. Die Investition in moderne Infrastruktur soll sicherstellen, dass gefährliche Häftlinge nicht mehr für einfache Diagnoseverfahren das Gefängnis verlassen müssen.

Also read Volksbank Kleverland: Ex-Bankchef Frank Ruffing gerät stärker unter Druck

Die geplante Anschaffung stellt eine direkte Konsequenz aus der Analyse der Fluchtumstände dar. Durch die Bereitstellung eines eigenen MRT-Geräts im Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg können zukünftig erhebliche Zahlen an Ausführungen in externe Einrichtungen vermieden werden. Minister Limbach sieht dies als wesentlichen Baustein für eine robustere Sicherheitsstruktur im nordrhein-westfälischen Justizvollzug.

Finanzielle Aufwendungen für interne Diagnostik

Die Finanzierung dieser sicherheitsrelevanten Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2027 berücksichtigt. Für die Anmietung des eigenen MRT-Geräts im Krankenhaus in Fröndenberg wurden nachträglich 750.000 Euro eingeplant. Diese spezifische Mittelzuweisung unterstreicht die Priorität, die das Land der Prävention von Fluchten und der Erhöhung der Personalsicherheit beimisst.

Advertisement

Bisherige Statistiken zeigen das Ausmaß des Problems, das mit dieser Investition adressiert werden soll. Es gab in der Vergangenheit rund 900 Termine jährlich, bei denen Gefangene zu MRT-Untersuchungen in externe Arztpraxen gebracht werden mussten. Jeder einzelne dieser Transporte stellte eine potenzielle Fluchtmöglichkeit dar und erforderte erheblichen personellen und logistischen Aufwand.

Ermittlungen und der Vorfall in Essen

Die Notwendigkeit dieser Sicherheitsupdates wird durch den Verbleib von Dijvar Gündüz unterstrichen, der seit Mitte Oktober auf der Flucht ist. Der 34-jährige Häftling wurde am 14. Oktober von zwei Justizbeamten in eine radiologische Praxis in Essen gebracht, nachdem er zuvor über den Termin informiert worden war. Maskierte Dritte befreiten ihn im Treppenhaus der Praxis.

Die Hintergründe dieser koordinierten Aktion sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Gündüz war wegen Drogenhandels und schwerer Körperverletzung zu insgesamt 17 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Befreier zeigten sich gut vorbereitet, was auf eine langfristige Planung hindeutet. Alle drei involvierten Personen, einschließlich der beiden Justizbeamten, die den Transport durchführten, sind weiterhin auf der Flucht.

Bestandsaufnahme der Sicherheitslücken

Neben der materiellen Ausstattung des Justizvollzugskrankenhauses werden auch personelle Versäumnisse untersucht. Die Behörden ermitteln aktuell gegen einen im Trakt von Dijvar Gündüz tätigen Mitarbeiter, der unter Korruptionsverdacht steht. Unklar ist bis dato, ob dieser Beschuldigte direkt an der Befreiungsaktion beteiligt war oder nur strukturell versäumt hat, Warnsignale zu melden.

Advertisement

Die Kombination aus finanzieller Investition in medizinische Infrastruktur und der strafrechtlichen Aufarbeitung der menschlichen Fehler soll zukünftige Sicherheitsrisiken minimieren. Das Land NRW versucht damit, das Vertrauen in die Integrität des Justizvollzugs wiederherzustellen und die öffentliche Sicherheit durch präventive Maßnahmen zu gewährleisten. Die vollständige Klärung der Umstände in Essen bleibt eine der vorrangigen Aufgaben der Ermittlungsbehörden.