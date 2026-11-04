Nordseeklinik Helgoland beantragt Insolvenz zur Sicherung der Versorgung

Das einzige Krankenhaus auf Helgoland ist insolvent. Geschäftsführer Sten Wessels will durch Eigenverwaltung die chirurgische und internistische Notfallversorgung für die 1300 Bewohner und 300.000 Gäste sichern.

Die Nordseeklinik auf der Nordseeinsel Helgoland hat das Verfahren der Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Diese klinische Einrichtuung ist für die medizinische Grundversorgung von rund 1300 ständigen Inselbewohnern sowie jährlich fast 300.000 Urlaubern, Kurgästen und Tagesbesuchern der zentrale Notfallpunkt im Notfall. Die Geschäftsführung der Klinik begründet diesen Schritt nicht mit dem Willen zum Schließen, sondern explizit damit, die zukünftige internistische und chirurgische Krankenversorgung für die Bevölkerung und die Gäste sicherzustellen.

Medizinische Versorgungslücke durch Insolvenz

Der Geschäftsführer der Nordseeklinik, Sten Wessels, erklärte in einer Stellungnahme auf Anfrage, dass die aktuelle Situation die Versorgungslage auf der Insel erheblich gefährdet. Die Klinik und die gesetzlichen Krankenkassen streiten derzeit intensiv darüber, ob die Nordseeklinik früher erhaltene Sicherstellungszuschläge zurückzahlen muss. Diese Zuschläge sind zusätzliche Zahlungen, die im Normalfall gewährt werden, um eine flächendeckende medizinische Versorgung in schwer erreichbaren Gebieten zu gewährleisten. Wessels betont, dass die Zahlung dieser zurückgeforderten Gelder die finanzielle Stabilität des Krankenhauses weiter untergräbt.

Also read Nach Völpel-Insolvenz: Geschäftsführer von Trockenobst-Hersteller spricht über mögliche Rettung

Ein zentrales Argument der Klinikleitung ist die geografische Isolation von Helgoland. In allen anderen Teilen der Bundesrepublik ist ein niedergelassener Chirurg oder ein Krankenhaus mit einer chirurgischen Abteilung innerhalb von höchstens 30 Minuten erreichbar. Aufgrund der Entfernung Helgolands zum Festland sowie der regelmäßigen und intensiven Herausforderungen durch Wind und Wetter auf der Nordsee ist eine solche schnelle Anreise jedoch schlicht nicht möglich. Dies mache eine lokale chirurgische Versorgung unabdingbar.

Konflikt um sektorenübergreifende Versorgung

Der Streit dreht sich maßgeblich um die Definition der Leistungsbereiche der Klinik. Das Gesetz sieht für die Nordseeklinik als sogenannte sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung, kurz süV, vorrangig internistische und geriatrische Leistungen vor, nicht jedoch chirurgische. Die Klinikleitung warnt jedoch eindringlich, dass bei Knochenbrüchen, tiefen Schnittwunden oder anderen chirurgischen Notfällen eine relevante und gefährliche Versorgungslücke für Insulaner und Gäste entstehen würde. Ohne chirurgische Kapazitäten vor Ort wären Patienten auf den Transfer zum Festland angewiesen, was bei schweren Verletzungen lebensrettende Minuten kosten kann.

Advertisement

Geschäftsführer Sten Wessels weist darauf hin, dass dieser Konflikt rechtlich gelöst werden kann. Er verweist darauf, dass die Erlassung einer entsprechenden landesrechtlichen Verordnung durch das Krankenhausentgeltgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. Diese Maßnahme würde es der Nordseeklinik ermöglichen, trotz der ursprünglichen Definition als süV weiterhin chirurgische Notfälle kompetent zu behandeln, ohne gegen die Bestimmungen des Sicherstellungsvertrages zu verstoßen. Die Klinik setzt darauf, dass diese rechtliche Grundlage genutzt wird, um die Sonderstellung der Inselklinik zu wahren.

Finanzielle Lage und Sanierungsmaßnahmen

Im laufenden Sanierungsverfahren wird Sten Wessels von dem erfahrenen Insolvenzexperten Dr. Frank Kreuznacht unterstützt. Dieser erklärte, dass im Kern die Rückforderungen der Krankenkassen auf der Klinik lasten. Die Höhe dieser Forderungen liegt nach seinen Angaben im mittleren siebenstelligen Bereich. Diese massive finanzielle Belastung durch die geforderten Rückzahlungen war der entscheidende Auslöser für die Insolvenzanmeldung, da sie die laufenden Betriebskosten nicht mehr decken lässt.

Trotz des insolvenzrechtlichen Verfahrens läuft der klinische Betrieb laut Dr. Frank Kreuznacht bis auf Weiteres ohne jegliche Einschränkungen weiter. Für die Patienten und die Inselgemeinschaft bedeutet dies, dass die medizinische Infrastruktur zunächst unbeeinträchtigt bleibt. Die Stabilisierung des Krankenhausbetriebes hat laut dem Sanierungsfachmann zunächst die oberste Priorität. Das Ziel ist es, die finanzielle Struktur neu zu ordnen, während die Patientenversorgung auf Helgoland nahtlos und sicher weitergeführt wird, bis eine langfristige Lösung für die Refinanzierung der chirurgischen und internistischen Leistungen gefunden ist.