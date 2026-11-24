Experten aus dem Gesundheitsministerium und dem Gesundheitswesen beraten am Nachmittag über die Zukunft der Nordseeklinik auf Helgoland. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die stationäre Chirurgie erhalten bleiben kann.

) wird sich im Zuge der Krankenhausreform verändern müssen. Wie die medizinische Versorgung auf der Insel künftig aussehen soll, ist allerdings noch offen. Dabei geht es vor allem um den Erhalt der Chirurgie.

Heute Nachmittag wollen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gesundheitsministerium und dem Gesundheitswesen in einer Videokonferenz über die Zukunft der Nordseeklinik beraten.eine Sonderlösung abzeichnet und die Klinik Regelversorger bleiben soll, hofft auch die Nordseeklinik auf eine Ausnahmeregelung. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein äußerte sich Klinikleiter Sten Wessels zuversichtlich: Dadurch, dass Föhr jetzt eine Sonderlösung gekriegt hat, sind wir natürlich total begeistert, dass das bei uns auch irgendwie funktionieren wird, dass wir eine inselspezifische Lösung herkriegen.soll die Nordseeklinik der Versorgungsregion West zugeordnet und zu einer sogenannten sektorübergreifenden Versorgungseinrichtung weiterentwickelt werden.

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Das könnte zur Schließung der stationären chirurgischen Versorgung führen. Um die Chirurgie zu erhalten, wäre nach Angaben der Klinik eine Sonderregelung des Landes Schleswig-Holstein notwendig. Die Nordseeklinik beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeitende, davon vier Ärztinnen und Ärzte, und sie verfügt über 24 Betten. Nach Auskunft der Klinik werden jährlich rund 320 stationäre und rund 1.200 ambulante Patienten und Patientinnen versorgt.

Von diesen 320 Fällen seien circa 130 Notfallpatienten. Nach Ansicht von Bürgermeister Thorsten Pollmann ist der Erhalt der Chirurgie für die Insel besonders wichtig. Ein Grund sei die überdurchschnittlich alte Bevölkerung Helgolands. Aber auch für die medizinische Versorgung von Touristinnen und Touristen sowie Handwerkern sei die chirurgische Abteilung unverzichtbar.

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Bereits im Oktober hat die Nordseeklinik unabhängig von der Krankenhausreform ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Hintergrund sind nach Klinikangaben finanzielle Schwierigkeiten sowie Streitigkeiten mit den Krankenkassen über die Rückzahlung bereits erhaltener Zuschüsse. Während des Sanierungsverfahrens läuft die Klinik unter der bisherigen Leitung weiter. Für die Patientinnen und Patienten ändere sich zunächst nichts.

Eine Entscheidung über die Zukunft der Nordseeklinik soll bis Ende des Jahres, spätestens zum 1. Januar 2027, fallen. Sollten sich durch die Krankenhausreform Änderungen ergeben, können die Kliniken landesweit Übergangsregelungen nutzen. So soll ihnen ausreichend Zeit bleiben, sich auf neue Versorgungsstrukturen einzustellen.

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