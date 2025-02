Noriaki Kasai: Der Ewige Japaner kehrt ins Weltcup-Geschehen zurück

Der japanische Skispringer Noriaki Kasai, 52 Jahre alt, kehrt zum Weltcup zurück und will seine Karriere mit einem Augenzwinkern und einer Portion Leuchtkraft fortsetzen. Nach einer Pause kehrt er beim Heimspiel in Sapporo ins Weltcup-Geschehen zurück und will an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen.

Noriaki Kasai , mit 52 Jahren, kehrt zum Weltcup zurück und wird beim Heimspiel in Sapporo antreten. Kasai, Japan s Skisprung-Ikone, will seine Karriere weiterführen und an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen. Er ist überzeugt, dass er sich der Besten Japan s nähert und sieht eine Chance, wieder Teil des Weltcup -Teams zu sein. \Kasai, der im März 2024 in Planica mit 51 Jahren seinen letzten Weltcup -Einsatz hatte, ist bekannt für seine unglaubliche Langlebigkeit.

Er gab 1988 sein Weltcup-Debüt und hat seitdem 578 Weltcup-Einsätze bestritten - ein Rekord. Nur in der Saison 1994/95 hat er eine Saison ausgelassen. Kasai gewann bereits 2014 mit 42 Jahren einen Weltcup-Lauf und kündet auch in seinem Alter von der Motivation, noch einmal hoch hinaus zu springen. \Der Continental Cup in Sapporo vor drei Wochen zeigte, dass Kasai noch immer konkurrenzfähig ist. Er sprang auf Platz 13, knapp hinter Stephan Leyhe und zehn Plätze vor Markus Eisenbichler. Vor kurzem gewann er auch den nationalen 'Megmilk Snow Brand Cup' vor Junshiro Kobayashi und Taku Takeuchi. Kasai ist glücklich über sein Comeback und sieht die Chance, seine Karriere fortzusetzen, vielleicht sogar in seiner 14. Weltmeisterschaft mitzuwirken. Kasai ist überzeugt, dass er auch mit 52 Jahren noch viel zu erreichen hat und plant, aktiv im Skispringen zu bleiben





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Skispringen Noriaki Kasai Weltcup Sapporo Japan Rekord Karriere Motivation Olympia WM Comeback

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Wer ist der neue Außenminister?: Marco Rubio - einer der wenigen 'Normalen' an der Seite TrumpsTrump macht Marco Rubio zum Außenminister, einen alten Rivalen. Für die Europäer ist das eher eine gute Nachricht, nach dem Motto: Einer der wenigen Vernünftigen. Sie sollten sich nicht zu früh freuen.

Weiterlesen »

Marco Odermatt: Der goldene Gams ist das letzte große ZielDer Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat in seiner Karriere bereits alles gewonnen, was es im Skisport zu holen gibt: Zwei Weltmeistertitel, Olympia-Gold und dreimal den Gesamt-Weltcup. Doch ein Ziel fehlt ihm noch: Der Sieg beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Odermatt, der viermal bereits auf dem Podium stand, sieht den Sieg bei der 'goldenen Gams' als sein letztes großes Ziel an. Für ihn steht der Weltcup auf der Streif in diesem Jahr besonders im Vordergrund.

Weiterlesen »

Verschwindet der Biathlon-Weltcup aus Mitteleuropa?Oberhof und Ruhpolding sind zwei Höhepunkte im jährlichen Biathlon-Kalender. Die Atmosphäre und Begeisterung an beiden Orten sind herausragend. Doch haben die beiden deutschen Standorte auch eine Zukunft in Zeiten der Klimakrise? Eine neue Studie gibt Hinweise. Der Biathlon-Weltverband hat bereits reagiert.

Weiterlesen »

Biathlon-Weltcup: Der Kalender im Überblick – Alle Stationen, alle DisziplinenWann geht es wo weiter? Hier gibt's den Kalender im Biathlon-Weltcup.

Weiterlesen »