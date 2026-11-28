Glas und blaue LED-Beleuchtung. Dieser Wasserkocher ist bei Norma jetzt viel günstiger.

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Der Wasserkocher von Gourmetmaxx fasst 1,8 Liter und leistet 1.800 Watt. Ein besonderes Highlight ist die blaue LED-Beleuchtung, die beim Erhitzen des Wassers aktiv wird und den Wasserkocher so zu einem echten Hingucker macht. Für die Lieferung fallen zusätzlich 5,95 Euro Versandkosten an. Die Lieferung dauert etwa drei Werktage.

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Der Wasserkocher besteht aus Glas und ermöglicht dadurch einen direkten Blick auf das sprudelnde Wasser. Die blaue LED-Beleuchtung sorgt für einen visuellen Effekt während des Aufkochens. Mit 1,8 Litern Füllvolumen eignet sich das Gerät für mehrere Tassen Tee oder Kaffee. Die Basis ist mit einer Kabelaufwicklung ausgestattet, sodass überschüssiges Kabel verstaut werden kann.