Norman Quindt verklagt TSV Havelse wegen Kündigung und Lohnzahlungen

Torwart Norman Quindt klagt gegen den TSV Havelse wegen ausstehender Gehälter und einer fristlosen Kündigung. Ein Gütetermin scheiterte; das Arbeitsgericht entscheidet weiter über das Ende der Vertragsbindung.

Norman Quindt, der Torwart des TSV Havelse, hat seinen Drittligaklub vor dem Arbeitsgericht verklagt. Die rechtlichen Schritte dienen der Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses, das trotz einer bereits gekündigten Vereinbarung weiterhin als bestehend gilt. Der Gütetermin am Montagmittag endete ohne Einigung, da der Verein den Torwart weiterhin festhält, obwohl dieser keine sportliche Perspektive mehr sieht.

Konfliktpunkte um Kündigung und Lohn

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Norman Quindt und dem TSV Havelse dreht sich im Kern um finanzielle Nachzahlungen in Höhe von rund 4500 Euro sowie die rechtliche Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung. Quindt war ursprünglich einem Minijob-Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verpflichtet worden. Er fühlte sich jedoch überfordert durch die Kombination aus sportlichen Anforderungen und einer parallel gestarteten Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Ende August beendete Quindt dieses Vertragsverhältnis eigenständig, was der Klub jedoch nicht anerkennt.

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Ein zentrales Argument der Klage betrifft das Verhältnis von Arbeitsaufwand und Vergütung. Der Anwalt von Quindt, Dogukan Isik, argumentiert, dass die geforderte Stundenzahl in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem monatlichen Nettoeinkommen von 600 Euro stehe. Seit der Streiterei wurden vier Monatsgehälter des Torwarts nicht ausgezahlt. Quindt beteiligt sich nicht mehr am Training des Drittligisten, hält sich aber privat fit, um seine Konditionen zu erhalten.

Scheitern der Schlichtung und Mediation

Beim Gütetermin vor dem Arbeitsgericht konnte keine Lösung erzielt werden. Der Anwalt Dogukan Isik erklärte zu Beginn des Terminus klar, dass das primäre Ziel die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses sei. Um diesen Schritt zu ermöglichen, bot er an, auf alle ausstehenden Lohnansprüche zu verzichten. Er betonte, dass sein Mandant gute Erinnerungen an seine Zeit in Havelse habe und keine öffentlichen Streitigkeiten führen wolle.

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Die Position des TSV Havelse wurde durch dessen Rechtsanwalt Hubertus Scholz vertreten. Scholz lehnte das Angebot des Gegners jedoch ab. Auch ein Vorschlag der Richterin Lena Hülsmann, den Streitweg über eine Mediation zu suchen, wurde vom Vereinsvertreter nicht angenommen. Die konkreten Gründe für diese Ablehnung blieben unklar, da keine weiteren TSV-Vertreter am Gütetermin teilnahmen. Das Gericht entschied, den weiteren Prozess fortzusetzen.

Finanzielle Nöte und beruflicher Neustart

Die Situation von Norman Quindt ist von erheblichen finanziellen und persönlichen Schwierigkeiten geprägt. Der 30-jährige Profi befindet sich in einer prekären Lage, die bereits dazu führte, dass er im Jahr 2024 kurzzeitig mit dem Fußball aufhörte. Die Fahrtkosten von Salzhemmendorf zum Trainingsgelände in Hannover waren für ihn nicht mehr tragbar. In dieser Phase seiner Karriere war er vorübergehend als Briefträger tätig, um seinen Lebensunterhalt zu sichern.

Die aktuelle Klage soll ihm den Weg für einen sicheren beruflichen Neustart ebnen. Nach insgesamt 49 Einsätzen in der Drittklassigkeit, wovon er 48 Spiele für den TSV Havelse absolvierte und ein Spiel für die U23 von Hannover 96 bestritt, will sich der Azubi auf sein Leben nach der aktiven Laufbahn konzentrieren. Die emotionale Belastung ist hoch; Quindt äußerte gegenüber Medien, dass er einfach nur traurig sei und sich die Welt nicht mehr verstehe.

Prozessfortsetzung und nächste Schritte

Der weitere juristische Verlauf ist nun fest terminiert. Am 16. Dezember stehen die nächsten Verhandlungen an, in denen es primär um die angefochtene Abmahnung des Vereins gehen wird. Diese Maßnahme erging, nachdem Quindt aufgrund seiner Ausbildungsbelastung Trainingseinheiten schwänzte. Erst im darauffolgenden März wird die eigentliche Klage des Torwarts auf weitere Verfahrensschritte geprüft.

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Es bleibt abzuwarten, wie das Arbeitsgericht die komplexen Sachverhalte rund um den Minijob, die Ausbildung und die fristlose Kündigung bewerten wird. Für Norman Quindt ist dies ein entscheidender Schritt, um aus der aktuellen Sackgasse auszubrechen. Die Klage dient nicht primär der monetären Bereicherung, sondern der rechtlichen Klarheit, die notwendig ist, um den begonnenen Berufsweg als Steuerfachangestellter ohne die lastende Unsicherheit eines laufenden Arbeitsverhältnisses fortzusetzen.