Norman Reedus und sein Interesse an "Chainsaw Man"

Der Schauspieler Norman Reedus hat Interesse an dem Anime "Chainsaw Man" gezeigt und wurde auf den Anime durch seinen Freund Hideo Kojima aufmerksam gemacht. Er hat den Anime kürzlich in Japan gesehen und ihn für "ziemlich cool" befunden.

Norman Reedus , Schauspieler aus der Serie "The Walking Dead", hat Interesse an dem Anime " Chainsaw Man " gezeigt. Er wurde auf den Anime durch seinen Freund Hideo Kojima aufmerksam gemacht, den Kreativchef hinter der " Death Stranding "-Reihe.

Reedus hat den Anime kürzlich in Japan gesehen und ihn für "ziemlich cool" befunden. Er hat jedoch keine konkreten Pläne für eine Live-Action-Adaption angekündigt. Der Anime "Chainsaw Man" erzählt die Geschichte von Denji, einem mittellosen jungen Mann, der Teil einer Gruppe von Devil Hunter*innen wird, nachdem er einen gescheiterten Deal mit der Yakuza abgeschlossen hat. Die Anime-Umsetzung hat sich schnell eine große Fangemeinde aufgebaut.

Norman Reedus besitzt eine eigene Produktionsfirma und sucht nach Stoffen, die sich für neue Projekte eignen, und hat den Manga in Tokio gezielt gesucht





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