Norman Reedus verabschiedet sich von The Walking Dead

Norman Reedus, der Star von The Walking Dead, verabschiedet sich nach 16 Jahren von seiner Rolle und seinen Fans. Die letzte Staffel, The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4, ist bereits abgedreht und wird im Herbst 2026 veröffentlicht.

Nach 16 Jahren als einer der langlebigsten Stars im The Walking Dead Universum nimmt Norman Reedus nun emotional Abschied von seiner Rolle und seinen Fans.

Wenn man es genau betrachtet, hat Reedus seine Armbrust also schon länger eingemottet. Just ist er von einem Off-Road-Trip aus der Mongolei zurückgekehrt und hat die Zeit genutzt, seine Gedanken zum kommenden The Walking Dead Abschied auch mit den Fans auf. Jetzt, wo ich aus der Mongolei zurück bin, gehe ich endlich die Fotos aus der letzten Episode durch. Es fiel mir wirklich schwer, auch nur eines davon zu löschen.

Ich habe hier keines davon geteilt, aber ich kann es kaum erwarten, dass die Leute diese Staffel sehen. Das ist das beste Team, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe; und das Gefühl, etwas erreicht zu haben, war einfach unglaublich, als alles vorbei war. Es war so harte Arbeit und ich habe so viel Herzblut hineingesteckt, dass ihr es mit Sicherheit spüren werdet





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The Walking Dead Norman Reedus Staffel 4 Teaser Finale

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