Lando Norris beklagt die schwierigen Überholmöglichkeiten in Las Vegas und verweist auf das unzureichende Streckendesign, während Oscar Piastri zufrieden sein Podium verteidigt. Beide McLaren-Fahrer sehen in Mercedes' Dominanz die unangefochtene Führung, wobei Norris einen schlechten Start als Hauptursache für seinen Punkterutsch nennt.

In Las Vegas wurde zu viel überholt, in Katar zu wenig - sagt zumindest Lando Norris, der bis zum Schluss auf P5 hinter Max Verstappen feststeckte.

"Überholen war unmöglich", zuckt er die Schultern. Auf die Frage, wie man das ändern könne, antwortet er: "Wir brauchen einfach ein paar langsame Kurven. Wir brauchen eine lange Gerade und dann eine langsame Kurve oder eine langsame Kurve, die in eine lange Gerade übergeht.

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" Denn heute sei es nicht möglich gewesen, einem anderen Auto dicht zu folgen. "Ehrlich gesagt könnte die letzte Kurve kaum schlechter geeignet sein, um auf die Start-Ziel-Gerade zu führen", nennt er ein Beispiel. Sein schlechter Start, bei dem er mehrere Positionen verlor, sei übrigens auf ein Problem am Auto zurückzuführen, erklärt er. Davon konnte er sich dann nicht mehr erholen.